Timothée Chalamet fue elegido como el hombre más bello del mundo

Con el estreno reciente de Willy Wonka, Timothée Chalamet (28), actor franco estadounidense, fue coronado como "el hombre más atractivo del planeta".

Este título es el resultado de una votación realizada durante varios meses, en la que participó el público y fue organizada por el portal TC Candler. En este proceso, se contabilizaron alrededor de 800 nominados, y el desenlace fue la compilación de los 100 hombres más atractivos.

La competencia por este codiciado título se intensificó entre Chalamet y Henry Cavill (40), quien se mantuvo firme en el segundo lugar tras haber ocupado una posición similar el año previo. Sin embargo, fue el protagonista de películas como Call Me By Your Name, Little Women, Wonka y Dune quien se alzó con la victoria esta vez.

En ediciones pasadas, figuras como Chris Evans (42) dominaron las listas de belleza. Este año, el ranking de los 100 Más Atractivos también ha destacado nombres como Harry Styles (29) en el lugar 31, Robert Pattinson (37) en el 86, Tom Holland (27) en el 57, Chris Hemsworth (40) en el 13 y Jungkook (26), del grupo de pop coreano BTS, en el 16. Aplausos para el chileno estadounidense Pedro Pascal (48), quien ha conseguido la undécima posición.

El prestigioso top 5 incluye a Lucien Laviscoint (31) en el quinto puesto, seguido por el talentoso bailarín y cantante Ni-ki (18) en el cuarto lugar, Keung To (24) en el tercero, Henry Cavill en el segundo, dejando a Chalamet en la cima como el hombre más bello del mundo.