“Strange Way Of Life”: la película de Pedro Almodóvar confirmó la fecha de estreno

La espera ha terminado para los fanáticos del cine arte, ya que la fecha de estreno de Strange Way of Life ha sido confirmada. Dirigida por el reconocido Pedro Almodóvar (73), esta película de estilo western tuvo su debut mundial en el Festival de Cine de Cannes y fue aclamada por la crítica, recibiendo elogios y dejando al público intrigado. Ahora, gracias a Sony Pictures Classics, los cinéfilos tendrán la oportunidad de disfrutar de Strange Way of Life en la gran pantalla.

La esperada película protagonizada por el talentoso actor Pedro Pascal (48), titulada Strange Way of Life (Extraña forma de vida), ha establecido su fecha de estreno en las salas de cine del país para el próximo 14 de octubre. A pesar de la emoción que ha generado y las críticas positivas recibidas, las preventas aún no han comenzado, y solo estará disponible en selectas salas de cine.

Además de su lanzamiento en cines, se ha confirmado que Strange Way of Life llegará al streaming el 20 de octubre a través de la popular plataforma MUBI, que cuenta con una amplia selección de películas de cine arte y está diseñada especialmente para los amantes del cine.

El western homoerótico de Pedro Almodóvar narra la historia de Silva, interpretado por Pedro Pascal, un vaquero que viaja al desierto para reencontrarse con su "amigo", encarnado po Ethan Hawke (52) después de 25 años, aunque su verdadero motivo es el secreto que ambos ocultan desde hace décadas. La película es una respuesta a Brokeback Mountain (Secreto en la Montaña) y se define como un "queer western" que aborda el amor entre dos hombres en un contexto de profunda masculinidad.