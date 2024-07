Sin ficción en televisión, las figuras del espectáculo vuelven al teatro y revitalizan las tablas

El mundo del espectáculo no está pasando por su mejor momento y padece las consecuencias de una economía recesiva. No hay ficciones en televisión, por lo cual, no hay trabajo ni para los artistas ni para los técnicos. Aunque, el teatro encontró una manera para sortear esta situación y seduce con sus ofertas artísticas a los principales referentes de la actuación.

El último informe de la Asociación Argentina de Empresarios de Teatro y Música (AADET), junio registró una disminución de 7% de espectadores de teatros en CABA en relación con el mismo mes de 2023. Pero este 2024 es el segundo mejor en los últimos siete años, con índices inclusive superiores a la prepandemia.

En este marco, el empresario teatral Carlos Rottemberg, en una entrevista que concedió a Ámbito, habló sobre la situación del teatro y de la oferta que hay a causa de que no existe la ficción nacional en televisión. "Hay una oferta muy fuerte y muchos artistas se vuelcan por el teatro al no haber ficción en TV. Si bien desde el verano siempre todos los meses estamos por debajo con relación al año pasado, que todas las figuras decidan subirse al escenario, como en 2017, eso marca mucha tendencia, es un tema de oferta y atractivo para el público", declaró.

Por mencionar un puñado de actores, que supo encabezar series en TV, se encuentran Adrián Suar (56), Griselda Siciliani (46), Benjamín Vicuña (45) y Jorgelina Aruzzi (49), entre otros. Estas figuras se están encargando de traccionar el público para llenar las sales principales de Buenos Aires.

Cifras de la temporada

El semestre registra una disminución acumulada del 15% respecto del año pasado. Pero en esto seis meses, el teatro obtuvo 1.2 millones de espectadores y el volumen de actividad se mantiene por encima de los niveles prepandemia.

El promedio de la cantidad de espectadores promedio por función registra una disminución de 23% en cuanto a 2023. Sin embargo, se ubica como la segunda más elevada de los últimos 7 años. Según los especialistas y empresarios del sector, sostienen que se debe al precio de la entrada, que es más baja que la inflación del último año.

"Es un año que empezó muy mal, con una devaluación brutal y que de marzo hacia acá se viene recuperando pese a la caída respecto del año pasado, que fue récord. La merma no está siendo tan grande como la caída de la economía. Las razones son el precio por debajo de la inflación, estamos más barato de lo que debería costar la entrada si hubiéramos mantenido el precio inflacionario", indicó Sebastián Blutrach, presidente de AADET y dueño de El Picadero.

"Hay una oferta interesante y diversa, en tanto la polarización en la economía hace que mucha gente pueda consumir y el teatro sigue siendo una excelente opción de salida", cerró a Ámbito.



Con información de Ámbito y AADET.