Luego del robo en LAM, Mónica Farro le hará juicio a More Rial

Con More Rial como principal sospechosa, los robos en los estudios de LAM generaron mucha polémica en el espectáculo argentino.

Ahora, Mónica Farro, en una entrevista con Splendid AM 990, contó que su tarjeta de crédito registra cuatro gastos que suman alrededor de 150 mil pesos, después de que la sustrajeran de su cartera.

"Me aparecieron los lugares donde compraron. En un lugar chino, en Farmacity y en un lugar de carteras. Todos fueron el día 7 de junio y yo fui a LAM el día 6. Me di cuenta el día 8 cuando entré a hacer una transferencia y vi los gastos y después que no estaba la tarjeta", detalló.

"Certezas no tengo porque no vi a nadie. De hecho, mi denuncia es por extravío de tarjeta. Sé que están investigando y viene marchando muy bien porque la compra la asociaron a un documento", añadió la vedette.

Si bien Mónica Farro no dio nombres, More Rial se dio por aludida y le respondió. "Tengo más plata yo en mi cuenta que alguien que se tiene que ir a chupar una pi… por plata a Bahía Blanca, querés pasar la nota, pasala", disparó.

El juicio de Mónica Farro a More Rial

Ante la desbordada respuesta de la hija de Jorge Rial, Mónica Farro avisó que la denunciará por sus palabras. "Yo no la conozco y nunca hablé de ella. Mi abogado ya tomó cartas en el asunto. La carta documento ya se está por mandar. Iba a Bahía Blanca a ver a mi novio y ella me trató de prostituta. Ella por qué me acusa a mí si no tiene pruebas de que yo hacía esto", expresó.

“Ya es el cuarto juicio que le hago a una mujer del ambiente por faltarme el respeto, por hablar de mi buen nombre y honor. Y siempre gané los juicios. Las disculpas públicas ya no me interesan porque ya me afectó, quedó en redes sociales, ya lo escuchó toda mi familia. Yo no quiero que se me falte el respeto y se me trate de prostituta", continuó, recordando que ya tuvo fallos favorables por los dichos en el pasado de Rocío Marengo, Pamela Sosa y Sol Pérez.

"Yo soy una persona que aprendí qué digo y cómo lo digo. Lamentablemente en su enojo, me metió a mí en su bolsa de basura. La puedo entender desde ese lugar, pero no por eso voy a permitir que se despache contra mí. No le daría un consejo a una persona que no me interesa", detalló la vedette.