Falleció William Friedkin, el director de 'El Exorcista'

El director estadounidense William Friedkin, reconocido por sus películas El Exorcista y Contacto en Francia (ganadora del Oscar), falleció a los 87 años en Los Ángeles, California.

El decano de la universidad Chapman, Stephen Galloway, íntimo amigo de Sherry Lansing, la esposa de Friedkin, confirmó la noticia del deceso. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte.

William Friedkin nació en Chicago, el 29 de agosto de 1935 y comenzó su carrera en la televisión. A mediados de los 60' comenzó a perfilarse hacia el terror, dirigiendo varios episodios de Alfred Hitchcock Presents.

Luego saltó al cine, poniéndose al frente de cintas de bajo presupuesto como Good Times (1967), The Birthday Party (1968) y The Night They Raided Minsky’s (1968).

El gran éxito de William llegó en 1971, con la producción Contacto en Francia, basada en una historia real de dos policías que 10 años antes realizaron una impresionante redada antidrogas. Esta cinta se quedó con los premios Oscar a Mejor Película y a Mejor Director.

Pero el cineasta se consagró en la cultura popular con El Exorcista, que se estrenó en 1973 y se transformó en un ícono del cine de terror.

La película tuvo algunas secuelas que no tuvieron mucho éxito y no contaron con el trabajo de Friedkin, quien continuó su carrera, en la que dirigió con un total de 23 títulos, entre los que también se destacan Bug y Killer Joe.

Para homenajearlo, en el Festival Internacional de Cine de Venecia se proyectará The Caine Mutiny Court-Martial, la última producción del fallecido director.