Confirmaron el motivo por el cuál falleció Matthew Perry

La muerte de Matthew Perry generó tristeza en todos los seguidores de la serie Friends. El actor que interpretó a Chandler Bing falleció el 28 de octubre y hoy se conoció la causa de su deceso.

La oficina forense del condado de Los Ángeles confirmó que el actor habría fallecido por “efectos agudos de la ketamina”. Perry combatió el alcoholismo y las drogas, por lo que consumía distintos medicamentos recetados para enfrentar la depresión, muchos de estos cuentan con ketamina, un sedante utilizado en esos fármacos.

El actor tenía 54 años al momento de su muerte. Se ahogó en el jacuzzi de su casa. La oficina forense consideró que, el exceso de ingesta de ese producto unido a una insuficiencia cardíaca, colaboraron con el ahogamiento.

Al mismo tiempo, volvieron a remarcar que en la inspección en la casa del artista no se encontraron drogas ilícitas y que en el primer informe de la autopsia no encontró rastros de fentanilo y metanfetamina en el cadáver.

Quién fue Matthew Perry

El actor es recordado por interpretar a Chandler Bing en la sitcom estadounidense Friends, de la que también participaron Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer y Matt Le Blanc.

A lo largo de su vida sufrió de distintas adicciones que le causaron daños irreparables en la salud. Escribió una autobiografía en la que expresó: “Me he gastado más de siete millones de dólares para intentar mantenerme sobrio. He ido a unas 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. He estado en rehabilitación 15 veces. He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte”.