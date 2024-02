Rojas rompió el silencio con un intrigante mensaje: ¿palito para Lucho Castro?

Tras la reciente separación de Flor Vigna (29) y Luciano Castro (48), la influencer reveló que las rispideces con Sabrina Rojas (44), expareja de Castro, habrían sido un factor importante en la ruptura. Ahora, Rojas publicó un enigmático mensaje en sus redes que muchos interpretan como una indirecta para la pareja.

Vigna viajó al sur para desconectarse y componer música, mientras que Castro se mantiene en silencio. Rojas, por su parte, compartió la frase "Digas lo que digas, eres lo que haces", en un aparente mensaje sobre la importancia de las acciones.

¿A quién estará dirigido el mensaje? ¿Es una respuesta a las declaraciones de Vigna o a las críticas por su rol como madre? Las especulaciones no se hacen esperar.

¿Qué se sabe del conflicto?

Vigna mencionó que la relación con Castro se vio afectada por las tensiones con Rojas, con quien el actor tiene dos hijos. Sin embargo, no se han revelado detalles específicos sobre la naturaleza de estas dificultades.

¿Qué sigue para la ex pareja?

Castro y Vigna no han dado pistas sobre su futuro. Vigna se concentra en su música, mientras que Castro se mantiene en silencio. Rojas, por su parte, continúa con su vida personal y profesional.

El mensaje de Sabrina generó revuelo en las redes sociales, donde muchos usuarios interpretan sus palabras como una indirecta para la pareja. Sin embargo, la modelo no confirmó ni desmintió esas especulaciones.

El silencio de Castro también alimenta las incertidumbres sobre la situación. Se espera que en los próximos días alguno de los protagonistas brinde más detalles sobre la ruptura y las razones detrás de ella.

Mientras tanto, las redes sociales se convierten en el escenario de esta historia, donde cada publicación o comentario es analizado e interpretado por los fans.

La polémica frase de Flor Vigna contra Sabrina Rojas

El comienzo del 2024 no ha sido fácil para Flor Vigna. Desde enfrentamientos en el "Bailando" hasta la separación de Luciano Castro, la cantante busca refugio en la música y el sur del país. Pero un nuevo escándalo surge a raíz de sus declaraciones sobre la ruptura.

Según reveló Paula Varela en "Socios del espectáculo", Vigna culpa a Sabrina Rojas, expareja de Castro, por el quiebre de su relación. La bailarina confesó que subestimó las dificultades de involucrarse con alguien que tiene una ex con hijos, y que sus intentos de mediar entre la expareja solo la terminaron perjudicando.

Vigna afirmó que Luciano y Sabrina no tienen una buena relación, y que considera que Castro debe mejorar la comunicación con su ex para poder avanzar. Incluso, aseguró seguir enamorada de él, pero que la situación actual le impide estar bien en la relación.

“Lo que me dijo ella es que ‘fue la primera vez en mi vida en la que me involucré con un hombre que tenía una ex y que con esa ex también tenía hijos. Pensé que podía con todo eso, que podía sacar ese tema adelante, pero al final no, no pude, fue imposible’”, contó la periodista.

El mensaje de Flor Vigna Instagram: florivigna

En ese sentido, Varela reafirmó que Vigna le dijo: “Cada vez que me metí, ya sea para mediar, para interceder o para intentar acercarlos o armonizar, terminé mal y salí herida”. “Estaré rota, pero nunca vaga”, agregó la bailarina en diálogo con la panelista de espectáculos.

El asunto generó un revuelo mediático, al reavivar las tensiones entre las partes involucradas. Mientras Vigna se enfoca en la música para sanar, la incógnita sobre el futuro de su relación con Castro y el conflicto con Sabrina Rojas sigue latente.