Quién es la mujer con la que Peso Pluma habría engañado a Nicki Nicole

En la tarde de este martes se desató uno de los escándalos más grandes dentro de la industria de la música actual, luego de que el cantante mexicano Peso Pluma fuera visto y filmado de la mano con una mujer cuando salía de un casino.

Minutos más tarde, su pareja, la argentina Nicki Nicole, emitió un comunicado por redes sociales en el que confirmó que se enteró de la misma manera que todos sus fans y que su vínculo amoroso con él había finalizado.

En este contexto, una de las preguntas que surgió entre los fanáticos que salieron a defenderla era quién había sido la tercera en discordia y, en cuestión de horas, se dio a conocer la identidad de la modelo.

A un Día de San Valentín, se produjo una de las rupturas más tristes para la cantante argentina de trap, quien se encuentra atravesando uno de sus mejores momentos a nivel artístico e internacional. Hace pocas semanas, Nicki Nicole y Peso Pluma se habían mostrados contentos y enamorados en la ceremonia de entrega de los Grammys 2024.

Sin embargo, todo eso es parte del pasado, dado que su historia de amor acaba de llegar a su fin luego de que se viralizara un video del mexicano llevando de la mano a una misteriosa mujer en Las Vegas, quien, según la cuenta de Instagram Gossipeame, es una modelo e influencer.

La tercera en esta historia sería Sahar Sonia, una joven que en su cuenta personal de Instagram tiene 19 mil seguidores y en su feed comparte distintas imágenes posando para la cámara.

Lo que muchos destacaron es que en su perfil hay muchos indicios que muestran coincidencias con el video viral de Peso Pluma, razón por la cual, en la caja de comentarios, los fanáticos de Nicki Nicole no tardaron en hacer su descargo.

Aunque e en primera instancia se puso en duda la veracidad del video, se pudo constatar que se trató de un fragmento que se filmó luego del Super Bowl, el pasado 10 de febrero. Peso Pluma asistió a una fiesta con su amigo, el DJ Alec Monopoly, en un casino en Las Vegas.

Ambos compartieron imágenes en las redes que mostraban cómo la habían pasado y, en el video filtrado días después, coincide la vestimenta que lució el mexicano aquel día: un buzo negro de la marca Balenciaga, una gorra de la NFL y anteojos de sol.

Las imágenes del cantante mexicano engañando a Nicki Nicole fue tema del día y fue blanco de críticas por la poca empatía hacia quien era su pareja, ya que ella misma aseguró que también se enteró por redes sociales de la infidelidad.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, indicó la cantante argentina en medio de la polémica en una historia de Instagram.

Nicki Nicole eliminó todas las fotos que tenía con el joven azteca. Pero, hasta el momento, Peso Pluma no emitió ningún comunicado ni se refirió al tema.