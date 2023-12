Polémica en Gran Hermano: la fuerte advertencia para que haya una mejor convivencia

Los ánimos en la casa más famosa del país están algo caldeados y un contundente mensaje de la producción de Gran Hermano, llegó hasta los ‘hermanitos’ para que se replanteen algunas cuestiones comunicativas, bajo la amenaza de que, si no lo hacen, habrá consecuencias.

"No permitiré la falta de respeto", sentenció la organización del reality.

La encargada de leer el escrito fue Sabrina, que dijo ante los demás: "En esta primera semana de estadía quiero manifestarles mi preocupación al advertir que hay normas de convivencia que no están siendo cumplidas".

"Las peleas, las discrepancias y los conflictos forman parte de este juego. No voy a pretender que no existan desacuerdos entre ustedes, pero no permitiré la falta de respeto, el lenguaje soez, el insulto permanente y el agravio como forma de manifestarse", planteó Gran Hermano.

"Tienen la libertad para expresarse como deseen, pero exijo que cuiden la manera en que lo hacen, sin apelar a términos desubicados u ofensivos", concluyó el comunicado.

El problema con Furia en GH

La concursante Juliana Scaglione, también conocida como Furia, fue a buscar a quien fue la líder la semana pasada, Sabrina Cortéz para decirle varias cosas, lo complicado, es que las mismas salieron mediante una lluvia de gritos por parte de Furia. Los reclamos, entonces, tuvieron un modo que resultó, al menos, ‘polémico’.

“¿Puedo hablar? Tengo muchas emociones juntas”, le dijo Juliana a Sabrina afuera de las habitaciones. Y arrancó: “No puede ser que hables en plural, creyéndote que sos la dueña de la casa”, le dijo.

“Vos maltratás a todos”, llegó a decir Sabrina, cuando Furia la interrumpió y continuó: “¡Yo no maltraté a nadie! Eso es lo que vos pensás. De última, si la criatura se siente maltratada que venga y me lo diga”. Acto seguido, reprochó: “Hay un grupete hermoso, que evidentemente no me banca. Y yo contra eso no puedo hacer nada”.

Los demás jugadores que se encontraban en la habitación en ese momento, quedaron atónitos con el elevado tono de la conversación entre ambas. En ese momento, Gran Hermano enfocaba en las reacciones y no en la pelea en sí. Según Isabel, Furia usó el término ‘mogólica’ para referirse a la mendocina, Sabrina.

"Es mala, es una persona de mierda. Le está gritando a Sabrina, le dijo hasta mogólica. Mirá cómo le grita. Por qué no muestran esto, la concha de tu madre. ¿Por qué no muestran esto también Big?", retrucó Isabel, mientras charlaba con Lisandro y le pedía interceder entre ambas.

Segundos después, Gran Hermano volvió a enfocar la situación con Furia, quien ya estaba en el sector de la cocina/living junto al resto de los jugadores, pero en ese momento cortó la transmisión. A pesar de eso, en la plataforma X (ex Twitter) los internautas registraron el fuerte cruce y los compartieron (video: @ElLauchaOkey).