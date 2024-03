Muere a los 68 años Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball

"Lamentamos enormemente informar de que el creador de manga Akira Toriyama murió el 1 de marzo debido a un hematoma subdural agudo". Así de escueto y doloroso fue el tuit publicado por el Bird Studio, la agencia donde el autor japonés se encontraba trabajando. Y la noticia se esparció por todo el mundo, más que nada por el legado que Dragon Ball, una de las grandes obras del dibujante nipón, dejó en el corazón de millones alrededor del mundo.

Toriyama había nacido el 5 de abril de 1955 en Nagoya, en el centro de Japón. No solamente fue famoso por Dragon Ball, sino por obras como Dr. Slump, o por el diseño de personajes de títulos importantes del mundo de los videojuegos, como Dragon Quest, Chrono Trigger, o Blue Dragon, entre otros.

Dragon Ball es uno de los cómics manga más exitosos y más influyentes de todos los tiempos. Según la web especializada Mangazenkan, vendió al menos 260 millones de ejemplares en todo el mundo. Teniendo en cuenta semejante grado de popularidad, Bird Studio explicó que el funeral del autor ya se había realizado al momento de dar a conocer la noticia. Las exequias contaron con la presencia de familiares y allegados, y se pidió al público abstenerse de enviar flores u otras ofrendas de condolencias, "siguiendo sus deseos de tranquilidad".

La historia de Dragon Ball está inspirada en una novela china del siglo XVI, y empezó a publicarse por episodios en la revista Shonen Jump, de la editorial Shueisha. Su protagonista es Son Gokú, un guerrero experto en artes marciales que recorre el mundo en busca de unas bolas mágicas que, al ser reunidas, invocan a un dragón con poderes. Con aliados como Krilin, Vegeta, Piccolo, Ten Shin Han o su hijo Gohan, lucharán contra monstruos como Freezer o Cell, que amenazan el futuro de la Tierra.

Y los latinoamericanos no son ajenos a la muerte del genial dibujante. Para el doblaje latino, el encargado de ponerle la voz a Gokú adulto, Mario Castañeda, lamentó el fallecimiento de Toriyama. "Me acabo de enterar de la muerte dee Akira, creador de Dragon Ball. No lo puedo creer. Su trabajo, Gokú, cambió mi vida. Descansa en paz" escribió el actor, director de doblaje y locutor mexicano.

Dragon Ball, especialmente a raíz de la adaptación televisiva lanzada en 1988, contribuyó a la popularidad del manga en el extranjero, pero también tuvo sus controversias. En los años 1980-1990 no fueron pocos quienes criticaron la violencia, las escenas de desnudez o la inclinación de algunos de sus personajes por tocar las colas de los personajes femeninos.