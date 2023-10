'Messi and the Giants': las primeras imágenes de la serie animada de Sony

Lionel Messi es una de las figuras más importantes de la escena mundial, todo gracias al impacto de su carrera deportiva y a la enorme influencia sobre millones de personas. El argentino de 36 años posee una de las trayectorias más completas del mundo del fútbol y recientemente le volvió a conceder un gran orgullo a su país luego de ganar la copa mundial en Qatar 2022. Ahora, a través de redes sociales, se difunde el primer avance de la serie animada que honrará su vida y sus múltiples triunfos.

Nacido en Rosario, Argentina, en 1987, Messi se unió a la cantera del FC Barcelona a una edad temprana y rápidamente demostró su prodigioso talento. Durante su estancia en el Barcelona, Messi se convirtió en uno de los jugadores más icónicos de la historia del club, ganando numerosos títulos de La Liga, la Liga de Campeones de la UEFA y varios Balones de Oro. Su destreza en el campo, su velocidad, visión y capacidad para anotar goles le permitieron batir récords y establecerse como el máximo goleador de la historia de La Liga y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. En agosto de 2021, después de más de 20 años en el Barcelona, Messi se unió al Paris Saint-Germain (PSG) debido a problemas financieros del club español, marcando un nuevo capítulo en su ilustre carrera.

Messi and the Giants es la nueva serie animada que plasmará la vida del fútbol en pantalla. El argumento será protagonizado por una versión infantil del deportista, quien tendrá que atravesar obstáculos mientras viaja por un videojuego. Detrás de la producción se encuentran Sony Pictures Television, Kids, Atlantis Animation y la propia marca de Messi. Puedes ver el primer avance a continuación:

El anticipo fue presentado por el astro argentino y también en el evento MIPCOM (Mercado Internacional de Programas de Comunicaciones). La historia sigue a un Messi de 12 años, mientras enfrenta desafíos en un viaje a través de un videojuego en busca de su regreso a casa.

Una serie inspiradora

Joe D'Ambrosia, vicepresidente ejecutivo y director general de Sony Pictures Television – Kids, señaló: "El fútbol es el único deporte en todo el mundo que puede inspirar emoción y conexión de la misma manera que lo hace la narración de historias. Lo que hace que esta serie sea especial es que se centra en los mismos principios del buen espíritu deportivo. Se trata de perseverancia, resiliencia, trabajo en equipo y creer en uno mismo. Hemos disfrutado trabajando con Leo y todo el equipo de Sony Music en esta colaboración creativa, y esperamos compartir más sobre esta serie reflexiva e inspiradora".

Leo Messi, reciente campeón del mundo con la Selección Argentina, es un ícono global y una inspiración para millones de personas en todo el mundo. Sus logros en el fútbol, incluyendo siete Balones de Oro y seis Botines de Oro, lo convirtieron en una leyenda.

Desde Sony indicaron que en la serie se destacarán además las virtudes del rosarino fuera del campo de juego, como su humildad y espíritu solidario, lo que se reflejará en proyecto. También se confirmó que "Messi and the Giants" estará disponible en varios idiomas, incluyendo inglés y español, pero aún no hay fecha confirmada cuándo se estrenará.