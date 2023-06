Martín Fierro: Ventura reveló que Jey Mammón podría estar nominado

Luis Ventura despertó mucha polémica al revelar en Mañanísima que APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina) tendrá en cuenta a Jey Mammón como candidato a participar de las ternas para los Premios Martín Fierro 2023.

"¿Quien soy yo o quién es APTRA para tomarse atribuciones de cercenar la presencia de una persona?", dijo el periodista. "No veo motivo para que Jey Mammon no esté incluido. Si a lo largo de la historia hubiéramos dejado de nominar o poner en el ayuda memoria a quienes tienen denuncias judiciales nos hubiéramos perdido un montón de presencias.

"Yo no sé si Jey va a estar nominado o no, y si va ir o no a la fiesta, pero él el año pasado trabajó, fue conductor de un programa muy exitoso, para mi gusto además lo hizo muy bien, y hay un dato que está claro y que es clave", continuó.

"Acá no es que la justicia no habló o que hay una definición que está en camino. No, acá la justicia ya resolvió y lo hizo antes de que el caso se hiciera mediático. Acá la justicia absolvió a Jey, nos guste o no lo absolvió", lanzó.

Por otra parte, Luis Ventura se atajó aclarando: "Para APTRA, lo que decide la justicia es sagrado. Si no, para qué tenemos leyes y para qué se hacen los juicios, ¿no?. Si los socios lo votan ¿Por qué motivo debería dejar de estar nominado? Ahora, si los socios deciden otra cosa, pues también se acatará esa decisión".

Vale recordar que, desde que Lucas Benvenuto lo denunció públicamente por abuso de menores, Jey Mammón fue quitado de La Peña de Morfi -el programa que conducía- y tuvo que refugiarse por algunos días en España. De vuelta en Argentina, el humorista intenta recuperar su lugar, aunque la opinión pública no parece estar dispuesta a perdonarlo.