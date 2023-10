Madonna volvió a los escenarios y cantó 'No llores por mí, Argentina'

Madonna (65), la icónica Reina del Pop, retomó los escenarios el pasado sábado en el 02 Arena de Londres, marcando el inicio de su esperada gira mundial, The Celebration Tour. Este regreso triunfal sigue a un periodo de convalecencia debido a una "infección bacteriana grave" que la llevó a la hospitalización de urgencia y a cuidados intensivos, generando gran preocupación entre sus seguidores. Ahora, recuperada y en plenitud de su energía, Madonna celebra cuatro décadas en la industria musical, prometiendo una gira que abarcará ciudades emblemáticas como Barcelona, París y Estocolmo.

Una explosiva apertura con Nothing really matters

El inicio del concierto fue impactante, marcado por la interpretación de Nothing Really Matters, una canción que no había sido incluida en sus actuaciones en vivo desde 1999. Este tema fue el preludio de una velada estructurada en cinco actos, que desglosaron la extensa lista de éxitos de la artista.

Clásicos que resonaron en el corazón de los fans

La velada no estuvo exenta de clásicos que han definido la carrera de Madonna. Desde Into the Groove hasta Like a Virgin, Hung Up y Vogue, la diva pop hizo un recorrido por las canciones que han marcado generaciones. Sin embargo, el momento más emotivo y esperado fue la interpretación de Don't Cry for Me Argentina, una pieza que la artista había versionado para la película Evita, bajo la dirección de Alan Parker.

Emociones a flor de piel: No llores por mí, Argentina

El punto culminante de la noche llegó cuando Madonna, en un gesto emotivo y lleno de simbolismo, tomó su guitarra para ofrecer un medley que incluyó el emblemático tema de Gloria Gaynor, "I Will Survive". Este momento de comunión con el público continuó con La Isla Bonita para finalizar con una versión original y apasionada de Don’t Cry For Me Argentina. El escenario se llenó de enormes fotos de Eva Perón y Ernesto Che Guevara, rindiendo homenaje a dos figuras icónicas de la historia argentina.

Un tributo a los gigantes de la historia y la cultura

El espectáculo también destacó por su tributo a figuras influyentes, proyectando imágenes de Martin Luther King, Simone de Beauvoir, Nina Simone, David Bowie y Sinead O’Connor, entre otros. Este gesto no solo resalta la influencia de estos personajes en la carrera de Madonna, sino que también subraya la capacidad de la música para unir épocas, estilos y mensajes poderosos.

Madonna, en su vuelta triunfal, no solo ofreció un espectáculo cargado de éxitos, sino que también tejió una narrativa visual y sonora que trasciende el tiempo y rinde homenaje a las raíces de la música y la cultura. Su Celebration Tour promete ser una experiencia inolvidable para sus seguidores en todo el mundo.