Luis Miguel y su relación con Argentina: la historia de un amor

La historia de la relación de Luis Miguel con Argentina es muy especial. Con apenas 12 años, se presentó por primera vez en el país en un programa de televisión y, desde ese entonces, siempre fue un lugar elegido por él para cada uno de sus tours.

No por nada, este regreso a los escenarios después de casi cinco años lo hizo en Buenos Aires y sus fans, que lo siguen desde la década del 90, que lo vieron en el Estadio de Vélez por aquellos años, que lo esperaron en la puerta del hotel y que gastaron fortunas para verlo desde las primeras filas, hicieron explotar todo.

En medio del clamor incesante de las 15.000 personas que estuvieron presentes en cada show del Movistar Arena, el cantante mexicano desplegó toda su magia para dar un nuevo concierto que dejó fascinado a todo el público en su quinta presentación.

A días de haber arrancado su gira en Argentina, Fenix Entertainment y CMN anunciaron el “Luis Miguel Tour 2024”, que lo traerá nuevamente a Argentina y lo llevará por más de 50 ciudades de Centro y Sudamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa.

En nuestro país se presentará el 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires (agotada la preventa Exclusiva Santander American Express, comenzó la venta general en www.entradauno.com), y el 14 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba (tickets a la venta próximamente).

“Luis Miguel Tour 2024” dará inicio en Santo Domingo, República Dominicana, el día 20 de enero y se extenderá hasta el mes de junio.

Con un récord absoluto en ventas y más de 65 fechas totalmente agotadas en esta primera etapa, su imponente y majestuoso regreso a los escenarios confirma su posición como uno de los artistas más importantes de la música internacional.

El Sol de México comenzó su Tour 2023 el jueves pasado en Argentina y ya realizó 5 deslumbrantes presentaciones en Movistar Arena de Buenos Aires de los 10 conciertos que tiene agotados en el país en el marco del tour que lo llevará por Chile, México y Estados Unidos.

A las 21 puntuales y vestido de impecable traje negro, Luis Miguel asomó -en cada noche- en el escenario a través de un elevador de alta tecnología en medio del ensordecedor estallido de sus fans.

Con una puesta en escena deslumbrante y acompañado por 20 músicos de excelencia, los shows fueron gozando con un recorrido ininterrumpido de clásicos de su carrera, que se cuentan por decenas.

Será Que No Me Amas fue la canción elegida para abrir los conciertos, el puntapié de una seguidilla de éxitos como Amor Amor Amor, Dame, Culpable o No, Suave, Hasta Que Me Olvides, entre otros.

Mediando la noche, El Sol de México dedicó un fragmento especial a los eternos boleros, con un repaso que incluyó las mejores canciones de sus álbumes Romance y Segundo Romance. Para delirio de sus fans, no faltó el guiño al público argentino con algunos clásicos del tango, como El Día Que Me Quieras, Por Una Cabeza, Uno y Volver.

Gracias a la alta tecnología, uno de los momentos más emotivos fueron los “duetos” junto a Michael Jackson en Smile/Sonríe y Frank Sinatra en Come Fly With Me, mientras los recordados artistas aparecían en pantalla. Luego llegaría un sentido homenaje a la música mexicana junto a 12 mariachis.

Hacia el final no faltaron los primeros hits de su carrera como Ahora Te Puedes Marchar, La Chica Del Bikini Azul, Cuando Calienta El Sol y, por supuesto, el himno La Incondicional. Para el cierre una novedosa versión del tema Cucurrucucú Paloma, con el que coronó las 3 noches ante una multitud que se mantuvo de pie y lo acompañó cantando durante más de dos horas y media de concierto.

La gira continuará en nuestro país los días 12, 15, 16, 17 y 18 de agosto en Movistar Arena.

Luis Miguel y sus Incondicionales

Las fans de Luis Miguel le han demostrado amor en cada una de sus presentaciones, muchos Fans Clubs se organizaron para esperar al ídolo mexicano portando ropa de distintos colores y el cantante ha respondido en cada show dedicando canciones y acercándose al furor de las chicas que corean sus temas.