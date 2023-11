Luciano Castro, ¿enojado con Flor Vigna por un video hot?

Mucha sorpresa provocó la osada publicación que hizo Flor Vigna, donde se podía ver una escena de la intimidad de su pareja con Luciano Castro. El video que posteó la influencer mostraba cómo su novio le metía la mano dentro de la pollera.

Si bien Flor borró rápidamente la publicación, permaneció el tiempo suficiente como para generar más de un enojo. La primera en reaccionar fue Sabrina Rojas, madre de los dos hijos más chicos de Castro.

“Está bueno que a veces piense, Flor que es quien sube la foto, por eso apunto a Flor, que hay dos niños, que hay una nena de 10 años, y que no está bueno que vea a su papá meterle las manos a la novia”, manifestó la actriz.

“Eso que publicó ella es viejo, es de cuando estaban juntos en la obra El Divorcio. Yo no creo que ella haya subido eso porque se equivocó. Flor es muy de subir cosas viejas porque a veces sube cosas de mis hijos que pasaron hace tres meses como si fuese actual... Cuando estábamos juntos, yo tenía mucho respeto por su imagen y su carrera, era muy cuidadosa de su imagen. Nunca mostré mi intimidad con él, no lo mostrábamos”, sentenció Sabrina.

“Luciano se entera más tarde de esa foto. Igual, más allá de eso, a mí hoy lo que me parece que es un montón y estaría bueno que Flor tenga como consideración que hay dos niños y no está bueno. También, ella se entrega en bandeja al bardeo cuando no lo necesita”, continuó Rojas.

En tanto, el periodista Carlos Monti reveló que quien también estaría muy enojado es Luciano Castro. “Está muy enojado. Yo no hablo de crisis ni una separación.

Él vive en su departamento, ella cada tanto pero a él esta historia lo fastidió porque él construyó su imagen a base de mucho esfuerzo. Esto va a tener repercusiones muy fuertes. No les extrañe nada”.

“Él no entiende cómo cometió ese error. Sabrina Rojas lo llamó enseguida. Fue fuerte. El problema es que Vigna subió el video. Lo bajó. Pero lo volvió a subir”, explicaron en el programa Entrometidos.