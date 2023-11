Los Simpson: la razón por la que Homero ya no estrangulará a Bart

En el mundo de la animación, pocas series han dejado una marca tan duradera como Los Simpson. Con 34 años en el aire, más de 750 episodios y una película, uno podría pensar que esta caricatura icónica se quedaría atrapada en sus propias tradiciones. Sin embargo, la serie de Matt Groening, el creador, demuestra una vez más su capacidad para evolucionar con los tiempos y mantenerse relevante en la cultura actual.

La broma emblemática: Homero estrangula a Bart

Dentro de los momentos que la serie nos ha regalado, una de las bromas recurrentes de este show animado ha sido el comportamiento de Homero Simpson hacia su hijo mayor, Bart. En muchas ocasiones, Homero ha reprendido a Bart estrangulándolo, una acción que se ha vuelto emblemática en la serie. Esta dinámica padre-hijo, aunque humorística, ha sido criticada por su representación de violencia y brutalidad.

Un giro inesperado en la temporada 35

En el tercer episodio de la temporada 35, titulado McMansion & Wife, Los Simpson tomaron un giro inesperado. Mientras Homero y Marge visitan a su nuevo vecino, Thayer, Homero estrecha la mano de Thayer, quien comenta sobre la firmeza del agarre de Homero. En respuesta, Homero comenta: "Mira, Marge, estrangular al niño valió la pena," antes de agregar, en un tono más serio: "Es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado."

Reacciones mixtas de los fanáticos

El episodio se emitió por primera vez a finales de octubre, pero este cambio significativo generó una conversación en línea cuando un espectador compartió la escena en Twitter. En un comentario, el usuario destacó: "Me acabo de enterar de que, después de más de 30 años, Los Simpson finalmente retiraron su vieja broma de Homero estrangulando a Bart. Les llevó bastante tiempo" . Esta revelación provocó reacciones mixtas de los fanáticos.

La evolución de una relación clásica

A pesar de que esta dinámica ha sido parte de la esencia de Los Simpson durante muchos años, este cambio es significativo. La última vez que vimos a Homero estrangulando a Bart en la serie fue en la temporada 31 (2019-2020). Sin embargo, la serie ha abordado el tema de la violencia entre padres e hijos en diversas ocasiones. La evolución de la relación entre Homero y Bart es un reflejo de los cambios culturales y sociales que han tenido lugar desde que la serie se estrenó en 1989.

Un ejemplo de esto lo podemos encontrar unas temporadas atrás, precisamente en la temporada 22. En el episodio titulado Love is a Many Strangled Thing, Homero asiste a una "clase" y experimenta en carne propia la sensación de ser estrangulado por un hombre más grande. Este trauma lo lleva a dejar de estrangular a Bart. Sin embargo, en otro episodio de la temporada 24, titulado Love is a Many-Splintered Thing, Homero vuelve a su viejo método de castigo, estrangulando a Bart frente a su amigo Milhouse.

¿Qué significa este cambio?

Los Simpson han modificado recientemente sus papeles para adaptarse a las sensibilidades modernas, concretamente el personaje indio Apu, a quien anteriormente le dio voz el actor blanco Hank Azaria. Un personaje gay, Julio, también fue modificado en 2021 .

Hablando sobre este proceso, el creador del programa Matt Groening le dijo a la BBC : “Los tiempos cambian. Pero en realidad no tuve ningún problema con la forma en que lo estábamos haciendo. Todos nuestros actores interpretan docenas de personajes cada uno, nunca fue diseñado para excluir a nadie”.