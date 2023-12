Las películas navideñas que no tenés que ver

¿Cuál es la peor película Navidad de la historia? Si bien las películas navideñas de Hollywood son un género cinematográfico en sí mismo y como todo género que se precie tiene sus producciones buenas, pero también, las malas. Aquí dejamos algunas que no gustaron nada a la crítica especializada.

La películas navideñas que en ocasiones guardamos como un placer culpable y que otras preferimos olvidar después de haber visto solo una vez. Esta última es la reacción que tuvieron los críticos que tuvieron pudieron ver estas películas de Navidad y que con sus opiniones las convirtieron en las "peores de la historia".

Las notas que acumulan todas ellas en la web de Rotten Tomatoes no hacen que sean demasiado apetecibles de ver. Aquí tenemos la lista de algunas de las peores películas de Navidad de la historia (según la crítica).

Santa Claus 3: Por una Navidad sin frío (2006)

¿Se acuerdan de esa película del año 1994 en la que Tim Allen (70) mataba por accidente a Papá Noel y entonces se convertía en él? Pues bien, tiene hasta una tercera secuela estrenada 12 años después que la original y en la que Santa Claus se tiene que enfrentar a otra de las figuras tradicionales de la Navidad en la cultura anglosajona: Jack Frost.

Interpretado por otra de las figuras clásicas del cine de comedia estadounidense, Martin Short (73), este no consigue salvar Santa Claus 3: Por una Navidad sin frío, cuyo argumento y repetitivas situaciones cómicas ya vista en anteriores películas no fueron del agrado de la crítica.

Lo que dijo la crítica (19/100): Interpretando a Jack Frost como un cruce malvado entre Liza Minnelli y Liberace, Martin Short es una presencia bienvenida, pero esta serie ya está agotada y a pesar de que continúa sacando del saco bromas inofensivas y comedia de slapstick.

Jack Frost (1998)

Esta película presenta a un muñeco de nieve particularmente tétrico y poseído por el espíritu de un muerto -en concreto, el de Michael Keaton (72) -. La premisa de sus responsables era, suponemos, contar una fábula sobre el valor de las relaciones familiares, el poder de los recuerdos y todas esas cosas. Pero cuando aparece el no-muerto con nariz de zanahoria moviéndose por la pantalla, da más miedo que cualquier película de Viernes 13.

Lo que dijo la crítica (19/100): Casi todas las escenas de Jack Frost son obvias, sentimentales o una combinación de ambas. No hace falta decir que suele ser doloroso. No me importa uno o dos mensajes cursis de Full House de vez en cuando si el resto de la película es sólida, pero ésta no lo es. Jack Frost tiene la sensación de que muchas de las escenas se construyeron en torno a lo que querían que dijeran en lugar de comenzar con una configuración sólida y ver lo que emerge de ella. Incluso nombrar al personaje principal Jack Frost apesta a cursi.

Guerra de papás 2 (2017)

La premisa arquetípica de Hollywood para lidiar con las secuelas suele limitarse a agregar más de eso mismo que funcionó en la primera parte. En Guerra de papás 2, esa fórmula se vuelve literal con la aparición de los dos padres, por supuesto que también con personalidades opuestas, de los personajes protagonistas de la exitosa primera parte.

Lo que dijo la crítica (19/100): Esta segunda parte repleta de testosterona se pone el pesado formato navideño encima y deja sin aire a Will Ferrell (56) y Mark Wahlberg (52). Algunos chistes subidos de tono, un Mel Gibson (67) desatado como pocas veces, y un John Lithgow desteñido completan esta comedia fallida.

Te dejamos un resumen con las peores películas navideñas según la crítica especializada: