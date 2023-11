Tras días de minimizar el vínculo, Marcelo Tinelli (62) blanqueó su romance con Milett Figueroa (31) en vivo, asegurándose un pico de rating y la atención de la prensa. La modelo peruana visitó Noche al Dente para arrojar más luz sobre los detalles de esta relación inesperada con el conductor de Bailando 2023, a pesar de la notoria diferencia de edad. Figueroa afirmó: "No me preocupa la edad para el amor".

En la entrevista conducida por Fernando Dente, la modelo compartió sus impresiones sobre los familiares de Tinelli, a quienes conoció en el cumpleaños de Cande: "Yo creo que me he encontrado con seres extraordinarios. Me encantan. Cada uno de ellos es un ser especial".

Dente indagó sobre el primer encuentro de Figueroa con El Tirri, primo de Tinelli y músico reconocido. La modelo reveló: "Cuando yo lo conocí fue en la reunión de trabajo para la firma de contrato, después de conocer a Marcelo". Sobre El Tirri, Figueroa expresó: "Para empezar, no lo conocía. No sabía quién era El Tirri realmente y lo observaba y lo observaba y decía... La mirada que tiene es súper intensa, y entonces me di el tiempo de conocerlo y es un ser humano muy, muy divertido".

Dente preguntó sobre la dinámica entre Tinelli y El Tirri, insinuando la posible cercanía entre ambos. Figueroa respondió enigmáticamente, "Bueno, a veces sí y a veces no". La revelación de este nuevo romance continúa siendo el centro de atención en el ámbito mediático, y los detalles compartidos por Milett Figueroa solo aumentan la intriga en torno a esta inusual pero fascinante conexión.

¿Qué es El Tirri de Marcelo Tinelli?

Marcelo Tinelli, destacada figura del entretenimiento argentino, siempre ha sido reconocido por su estrecha relación con su familia. En particular, su primo "El Tirri", Luciano José Giugno, ocupa un lugar especial en su vida. Más allá de ser un pariente cercano, "El Tirri" tiene una historia fascinante en el mundo de la música y el espectáculo que merece ser conocida.

Con 56 años de edad, Luciano José Giugno compartió su infancia con Marcelo en Bolívar, provincia de Buenos Aires, construyendo a lo largo de los años una conexión sólida llena de momentos significativos.

Detrás del parentesco, se encuentra un talentoso músico, cantante, compositor y percusionista. En 1985, "El Tirri" fue uno de los fundadores de la icónica banda argentina Los Fabulosos Cadillacs. Su contribución marcó un hito en la música latina, con cuatro discos grabados y colaboraciones notables en éxitos como Belcha, Mi novia se cayó en un pozo ciego y Te tiraré del altar. Sin embargo, en 1990, eligió seguir un nuevo camino en solitario, dando un giro importante a su carrera.

A pesar de los desafíos, su paso por Los Fabulosos Cadillacs fue un trampolín para una carrera musical en solitario. "El Tirri" tomó la decisión de trasladarse a Los Ángeles en busca de nuevas oportunidades, enfrentando dificultades durante este período. Su estadía estuvo marcada por obstáculos y excesos, pero también por un inquebrantable espíritu creativo.

Hoy en día, "El Tirri", encontró su camino como productor musical independiente, colaborando con diversas compañías. Su legado en "Los Fabulosos Cadillacs" sigue vivo, siendo el tema "Los Ángeles de noche", una canción que contribuyó a crear, parte de la banda sonora de "Narcos", la exitosa serie de Netflix. La historia de "El Tirri" no solo es un testimonio de su dedicación a la música, sino también un relato de superación y perseverancia en la búsqueda de sus sueños.