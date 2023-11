La justicia le ordenó a Roger Waters evitar expresiones antisemitas

Tras un reclamo presentado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) finalmente la Justicia federal decidió que se lleven a cabo los dos conciertos previstos en Argentina.

Si bien no se pidió las cancelaciones de sus dos shows previstos en la Argentina para este martes 21 y miércoles 22, ordenó que se abstenga de hechos o expresiones antisemitas o discriminatorias.

El trío rockero Eruca Sativa será el encargado del show de apertura de los conciertos que el exlíder de Pink Floyd Roger Waters ofrecerá hoy y mañana en el Estadio River Plate, en el marco de su gira mundial This is not a Drill.

El grupo local conformado por Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera subirá al escenario a las 19.45.

El concierto del ex Pink Floyd está previsto para las 21

La fiscal Marcela Monti, que es quien emitió su dictamen este mediodía - y tras el que no se descarta que pueda avanzar sobre un pedido de cancelación de los recitales-, le informó a las autoridades de la DAIA que se va a instalar en persona en el estado de River para monitorear la situación.

Esto ocurre luego de un pedido que recibió la justicia para suspender la presentación del inglés en River hecha por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (la DAIA), al que no se le dio curso.

Roger Waters tiene previsto presentarse hoy y mañana en River Plate.

Está previsto su show a partir de las 22.