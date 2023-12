Joker 2: se revelan increíbles nuevas imágenes de Joaquin Phoenix y Lady Gaga

Joker: A Folie a Deux es una de las secuelas más esperadas del 2024. Joaquin Phoenix (49) estará de regreso para más emociones y peligro como Arthur Curry, el icónico personaje que cambió al mundo en el 2019 a través de Joker. Las filmaciones continúan y a través de redes se liberan nuevas imágenes del set con Phoenix y Lady Gaga (37) como los grandes protagonistas del espectáculo.

Tras varios años de éxito monumental gracias a su carrera en la música, Lady Gaga decidió tomar el gran camino de la actuación y se involucró en algunas proyecciones de éxito que le han valido nominaciones y premios en las celebraciones más grandes del medio. Ahora se vuelve hacia el cine inspirado en personajes de cómics y próximamente la veremos dando vida a Harley Quinn, un papel que sus fans ya están celebrando.

De acuerdo con algunos medios como Geekosity, Joker: Folie à Deux se narrará desde el punto de vista de Harley Quinn, justificando el hecho de que será un musical (una de las decisiones creativas más controversiales en el mundo del cine de los últimos años); y se ubicará mayormente en el asilo Arkham, la instalación para enfermos mentales que tanta importancia ha tenido en las películas, series, cómics y videojuegos de Batman. Arthur Fleck terminó siendo trasladado a este complejo al final de Joker y en la secuela veremos a Harley tratando de estudiar su comportamiento para finalmente captar sus afectos y atenciones.

Puedes ver las nuevas imágenes a continuación:

Joker nos presenta la historia de Arthur Fleck, un hombre con problemas que vive en el olvido de Ciudad Gótica. Nuestro protagonista apenas tiene lo necesario para sobrevivir y pasa sus días completamente absorto en sus pensamientos y en la miseria de vivir en un contexto socialmente deplorable. Un evento en específico cambia su percepción de las cosas y toma la decisión de marchar hacia delante con un plan que pocos esperarían.

La película se ganó al público gracias a su oscuridad. Ciudad Gótica es presentada como un lugar lleno de desencanto, en donde la pobreza, el crimen y la inseguridad están a la orden del día, pero las oportunidades son demasiado lejanas. Arthur atraviesa la cotidianidad con trastornos mentales, sin recursos ni promesas de un futuro mejor; no tiene amigos ni un buen trabajo, vive con su madre y está ceñido a todo tipo de fantasías que jamás podrían hacerse realidad. Como muchas, muchas personas en la vida real. Con tan sólo US$ 55 millones de inversión, Joker se convirtió en un éxito absoluto al recaudar US$ 1.074 mil millones, número completamente increíble que nadie esperaba.