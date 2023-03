Jey Mammón fue denunciado por abuso sexual y sería desvinculado de La Peña

En las últimas horas trascendió que Jey Mammón fue denunciado por Lucas Venvenuto de "abuso sexual". Horas después de que se destape el escándalo de Marcelo Corazza, ex ganador de Gran Hermano, el joven -que habría sido víctima de ambos- sacó a la luz su acusación contra el conductor de La Peña de Morfi.

Todo comenzó esta semana, cuando luego de la detención del productor de Telefé, Lucas Benvenuto confesó que fue víctima de una red de trata cuando era menor edad.

En una charla íntima con el programa A la Tarde, reveló: “Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefé. Es muy conocida. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió”.

Luego después de algunas investigaciones, el periodista Rodolfo Graña leyó parte de la denuncia: "La misma es del 18 de diciembre del 2020 en la Cámara Nacional de Apelaciones y la resolución judicial es del 9 de marzo del 2021.

Ahí cuenta que, producto de la adicción de su madre, era un chico abandonado. Que a los 14 años de edad, va a la casa de su mejor amigo y ahí dice que quería presentarle (sic) 'a un amigo que le gustaban los pendejitos como él' (sic)", siguió.

"En la denuncia, Benvenuto identifica a esta persona como Juan Martín Rago (Jey). A partir de ahí, empieza una relación consentida, entre los dos, pero tengan en cuenta que Lucas, en ese momento, tenía 14 años. En el documento Lucas insiste que ahora logra comprender lo que había pasado", continuó.

Finalmente, Graña siguió leyendo el papel: "Da un largo detalle de dónde fue uno de los encuentros con Juan Martín: en el barrio de Balvanera, entre las calles Catamarca y Alsina. Dice que Rago le da marihuana y alcohol y da algunas precisiones. Él cree que le dio algún tipo de pastilla para dormir y, al otro día, se despertó y comprobó que había sido abusado sexualmente".

Debido a su testimonio, este jueves 23 de marzo Jorge Rial informó que la causa "existió y que tiene el número 53.975". En este sentido filtró información de que “por decisión de la empresa Viacom, el artista fue separado de La Peña de Morfi y él en este momento está preparando su propio comunicado y también para iniciarle una demanda a por extorsión a Lucas, su denunciante”.

Venvenuto acusó a Corazza de "pedirle fotos íntimas"

El joven que denunció el hecho lo habría contactado a Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano (Telefe) y ahora detenido por trata de personas, corrupción de menores y abuso.

“Respecto a Marcelo quiero aclarar que solo hablé y tuve conversaciones sexuales, pero jamás llegué a encontrarme. De todos modos, tuve la mala suerte de cruzarme con él. Él me pidió fotos íntimas”.