Ida y vuelta: lo que pasó con Luciano Castro y un momento 'raro' en la TV paraguaya

El actor argentino Luciano Castro (48) protagonizó un incómodo momento durante su participación en el programa matutino La Mañana de Unicanal en Paraguay. Durante su entrevista con la presentadora Dora Ceria, esta lo elogió al tocar su cuerpo, a lo que Castro respondió con incomodidad y una crítica evidente a la desigualdad de género.

"¡Esperá! ¡Es de verdad, señora!", expresó sorprendido el actor cuando la conductora lo tocó en medio del programa, mostrando su asombro por la reacción de la presentadora. Sin embargo, el gesto no fue bien recibido por el actor, quien señaló que, si él hubiera hecho lo mismo, habría enfrentado consecuencias legales.

"Lamentablemente, estoy acostumbrado. No me molesta, pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda", manifestó Castro visiblemente incómodo. Además, enfatizó la desigualdad de género en la sociedad al señalar la disparidad en las reacciones ante acciones similares por parte de hombres y mujeres.

"Si yo hago esto (hace como que abraza a la coconductora, Dallys Ferreira), vamos todos presos. Si lo hacés vos sí es gracioso; lo hago yo, voy preso. Pero bueno, no pasa nada, sigamos", agregó el actor, dejando en claro su postura sobre la necesidad de igualdad de género.

Castro finalizó su intervención en el programa con una declaración contundente: "No, pero que la igualdad exista, no que la vendamos en humo. A mí no me molesta porque me sienta prostituido por eso, me molesta la desigualdad". El episodio generó debate en las redes sociales y en diversos medios de comunicación.

Dallys Ferreira, Luciano Castro y Pablo Rago (Foto: Instagram @dallysferreira)

Las declaraciones de Castro luego de lo que le pasó en la TV paraguaya

Luego de la controversia generada en el programa La Mañana de Unicanal debido a la reacción de Luciano Castro ante la conductora Dora Ceria, Dallys Ferreira decidió hablar al respecto en una entrevista con PrimiciasYa.com, compartiendo su perspectiva sobre el incidente.

Luciano Castro vivió un incómodo momento en la televisión paraguaya. (Foto: Instagram / doraceria / Captura Unicanal Paraguay)

Ferreira aclaró: "No me imaginé que esto tendría esta repercusión porque la entrevista que tuvimos después duró mucho tiempo y hablamos de muchos temas. Nos tomó por sorpresa la reacción que tuvo y no fue nuestra intención hacerlo sentir incómodo". Además, explicó que el comentario inicial se trató de una broma común en la televisión paraguaya y que su intención no era ofender al actor argentino.

La coconductora también transmitió el mensaje que le había transmitido Castro durante la entrevista: "Él me dijo después 'imaginate Dallys, vos, siendo conductora de un programa periodístico, vas a un programa para hablar de tu trabajo y cuando llegás empiezan hacer bromas o hacer foco sobre qué buena estás'". Ferreira destacó la importancia de no encasillar a las personas solo por su apariencia física, especialmente en el ámbito de los medios de comunicación.

Ferreira elogió el comportamiento profesional de Castro durante el resto del programa, en el cual participó el actor Pablo Rago. Finalmente, expresó su respeto hacia Luciano Castro como actor y agradeció su visita al programa.

“Me dijo ‘Yo entiendo que soy un mal llevado, que siempre contesto mal, pero en este caso puntual no fue para incomodar’”, agregó Maite. “Me explicó que después la resaltó mucho a Dallys como conductora y que posteriormente se pudo dar una charla muy copada “, explicó la panelista.

“Me dijo ‘Se pudo dar una charla muy linda. No se hicieron los tontos en el programa, como que tomaron el guante y tratamos el tema’”, agregó Maite, que recalcó que Luciano le señaló ‘no quiso incomodar’”, con su reacción.

“Lo escuché a Castro en otra nota que dio después y dijo que le molesta que las chicas le toquen las tetas y los abdominales cada vez que lo ven y él se pone incómodo”, replicó De Brito. “Es verdad, pero él me planteó que ‘fue un buen disparador para tener una charla sobre los estereotipos y que lo pueden cosificar y que si hiciera un comentario al revés sería repudiado’”, cerró Maite.