El fin de semana, Pampita (45) habló de la parte polémica de sus desfiles cuando era modelo de pasarela y Carlos Monti dio a conocer una entrevista de Julieta Prandi (42), en la que se habla de uno de los temas más curiosos de aquel entonces y que está vinculado con uno de los motes que supuestamente tuvo la pampeana en aquel entonces, cuando desfilaba junto a Prandi y Nicole Neumann (42).

En el programa Entrometidos, transmitido por Net TV, Carlos Monti aclaró que la supuesta controversia en realidad se debió a problemas de coordinación entre las dos modelos. No obstante, Monti aprovechó la oportunidad para mencionar las difíciles condiciones que Pampita tuvo que enfrentar en sus inicios debido a los celos de algunas de sus colegas.

Entre los temas ríspidos de aquel entonces, hay uno que llamó poderosamente la atención de quienes conocían a las modelos, y tiene que ver con el supuesto mote de ‘Muqui’ a Pampita. Rumor que involucró a muchas famosas de esos desfiles, incluidas Neumann y Prandi.

Monti, recordó una entrevista hecha a Julieta en 2017 en la que ella se refería al tema.

“Para mí es un poco incómodo y un poco indignante. Cada vez que tocan el tema y salpican mi nombre me enoja, porque siempre tuve buena onda con Carolina y siempre tuve buena onda con Nicole, y claramente no le puse el apodo”, se defendió Julieta.

Julieta Prandi (Foto: captura Nosotros a la mañana)

“Yo creo que desde aquella nota que me hizo Matías Martin en la que inocentemente le reconocí que existía el apodo porque estaba incómoda en un vivo. No estaba acostumbrada a mentir, y le dije que ‘sí’ y claramente fue mi error porque cada vez que tocan el tema me vuelven a nombrar”, agregó la modelo.

“La persona que lo dijo es una persona grande y se puede hacer cargo de sus cosas. Sé de dónde viene y sé quién lo dijo, las dos cosas, pero no está en mis códigos mandar al frente a nadie. Esa persona ya está grande y no tendría que dejar que salpicaran a otros. Todos sabemos que no es un mito urbano ni una leyenda”, explicó Julieta, que se negó a revelar el motivo o la razón.

Pampita (Foto: captura LAM)

“Yo siempre tuve mujeres que han ayudado en mi casa y siempre han sido personas con un nombre. Jamás me referí a alguien que me ayuda a cuidar un hijo o a mantenerme la casa ordenada como mucama, ni mucho menos otro mote. Entonces no usaría esa palabra para insultar a nadie, porque me parece un empleo completamente digno”, dijo Prandi en aquel entonces.