'El brote', la comedia esquizofrénica de Roberto Peloni

Este fin de semana, el reconocido intérprete Roberto Peloni llega a Mendoza con la primera función "en el interior" de El brote, un unipersonal dirigido por Emiliano Dionisi que plantea el ataque psicótico de un actor que comienza a confundir los límites entre la realidad y la ficción.

Esta comedia en la que Peloni encarna a al protagonista y también al resto de los personajes, tendrá una única presentación en Cuyo, este sábado, desde las 21.30, en el Teatro Independencia (Espejo y Chile de Ciudad), con entradas disponibles en Entrada Web y boletería. "Tuve oportunidad de conocer el teatro hace 12 años una vez que estuve de gira, lo busco en Google y me paso viéndolo porque es una belleza. Es un regalo de la vida gozar de ese espacio sagrado para contar nuestra historia, cada teatro es como una iglesia mas o menos", comentó el actor oriundo de Buenos Aires en diálogo con Ciudadano News.

Peloni también escribió El brote, y teniendo en cuenta que el protagonista de la historia es un actor, se hace inevitable pensar que la obra -que lógicamente es ficticia- tiene algo de la propia historia de su creador. "Algo hay, pero está llevado al extremo. Comparto con el personaje la seriedad y la pasión para que la experiencia teatral no sea un mero entretenimiento sino una experiencia que le deje algo al espectador", reconoció.

Con respecto a la trama de la comedia, el artista explicó: "Este actor empieza a desatar su locura porque le pisan uno de sus textos, casi como si le prendieran la luz. A partir de ahí comienza una comedia de profunda reflexión sobre la actuación y otros aspectos de la cultura y la vida en general".

"Es un unipersonal, pero son muchos los personajes que me toca interpretar. Está Beto, pero también sus compañeros de elenco: la actriz principal, el gran actor, el que se olvida los textos, la principiante... Es todo el universo que ocurre tras bastidores, y a mi me toca interpretar a todos y también a los personajes que interpretan en la obra que están preparando, entonces uno no sabe si lo que se dice lo dicen los personajes o los actores", aclaró.

A la hora de reflexionar sobre la obra, en la que el protagonista no puede discernir entre la realidad y la ficción, Roberto Peloni analizó: "En esta profesión, es uno quien se expone, y cuando le hacen una crítica o algo, a veces se toman las cosas muy personales. Recuerdo que leí un cartel con una frase que decía: 'Que el éxito no se te vaya a la cabeza y que los fracasos no se te vayan a corazón', y eso es un poco lo que le pasa al pobre Beto".

El protagonista aseguró que El brote "produce mucho humor peor también mucha catarsis, porque cuando el personaje no tiene vuelta atrás, siento como el público intenta ayudar a Beto a llegar a la catarsis que necesita hacer". "Para mi, esta obra es un desafío físico, mental y emocional, es como una montaña rusa teatral, como manejar a 500 kilómetros por hora en curva y contra curva. Está cargada de muchísimo humor, pero también tiene mucho drama. El espectador se pone muy activo, también tiene mucho suspenso, te hace pasar por muchísimas zonas", dijo.

Por otra parte, Peloni destacó la labor del director Emiliano Dionisi, quien "logró hacer esa mixtura entre los grandes éxitos del teatro y esta historia casi cotidiana, porque es sobre un actor pero puede ser trasladado a otros aspectos y obras", y en cuanto al texto confió: "Cala profundo en los espectadores y tiene una alta carga de denuncia sobre lo que hacemos para la cultura".

Roberto Peloni y Emiliano Dionisi, los creadores de 'El brote'

Tantas cosas logra transmitir su nueva obra que, el actor aseguró: "La gente nos manda mensajes de que pasaron dos días desde que vio la obra y siguen vibrando de la emoción, y a mi me pasa lo mismo, eso es muy celebrado por nosotros".

El teatro como refugio

Dejando de lado la obra, Roberto Peloni habló del presente del teatro, al que consideró "un lugar de refugio para transitar la humanidad de una manera mas digna".

"La industria audiovisual está un poco en crisis, porque no hay ficción en la televisión por aire, y a su vez las plataformas están saturadísimas, y entonces la gente agradece el espectáculo en vivo, el teatro, porque quiere ver algo que esté pasando en el momento", dijo.

"La gente se está volcando por vivir una experiencia en vivo y eso se ve un montón en las salas, la magia del teatro que te pueda estremecer ahí en vivo. La tensión y todo eso se logra con una persona en el escenario diciendo palabras, algo tan simple y tan milenario, es como volver a las bases, eso es maravilloso y claro que da esperanzas, que algo tan honesto genere tanto es algo maravilloso", sentenció.