¿Como fue la actitud de la suegra de Shakira en su separación?

Shakira no se guardó nada luego de la escandalosa separación de Gerard Piqué. Es más, en uno de los versos de la Session 53 junto a Bizarrap menciona a Montserrat Bernabeu, la madre del ex futbolista. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”. Hasta la inminente mudanza de la cantante a Miami junto sus hijos, vive en la propiedad al lado de la mujer y Joan Piqué, padre del hoy empresario. Mucho hablaron los medios europeos desde la ruptura de una supuesta mala relación entre Bernabeu y la cantante, al punto de que se difundieron reclamos por roces y ruidos molestos.

En el programa Fiesta, de la TV Española, dieron detalles de la influencia de la madre de Piqué en la separación. El periodista Saúl Ortiz ofreció detalles del rol que habría ocupado Montserrat Bernabeu. “En esta historia es una víctima de chismes, es una víctima de señalamientos, de la maledicencia de esas personas que siguen a Shakira y que creen a pies juntillas lo que dice ella”, sorprendió, desestimando las versiones de efervescencia entre ambas.

“Montserrat ha tenido siempre una actitud muy cercana con Shakira, protectora, la ha cuidado muchísimo y ha evitado conflictos de paparazzis con el matrimonio. Ha tenido un comportamiento ejemplar y siempre ha protegido a Shakira”, amplió, en una mirada que dista con lo que habitualmente se publicó en los medios de comunicación españoles. Incluso subrayó que ante cada incursión en los medios de Shakira criticando a su ex pareja Piqué amagó con “montar un pollo”, pero que fue su madre la que en más de una oportunidad, y en una actitud “brillante”, lo frenó para no empeorar la situación.

Las últimas declaraciones del ex compañero de Lio Messi fueron en ese sentido. En diálogo con RAC1 la semana pasada afirmó: “Creo que las personas tenemos la responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que considera. Solo quiero que mis hijos estén bien”. “Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y me gusta que participen de cosas que se lo pasan bien. Cada uno toma las decisiones que considera que son las mejores, yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre”, añadió luego. Es decir, ante la posibilidad a mano de un contragolpe, lo desestimó. La incógnita se plantea si su madre habrá tenido algo que ver en estas declaraciones y la baja de intensidad en el intercambio con la colombiana.