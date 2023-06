El futuro de la franquicia Thor de Marvel está en duda. El mismo actor que interpreta al personaje, Chris Hemsworth, fue crítico de la cuarta entrega y la definió como “demasiado tonta”. Por ese motivo, puso una condición si es que desean que siga en la saga.

En una charla con Entertainment Weekly, Hemsworth aseguró que no quiere defraudar y cansar a los seguidores del personaje. Thor es uno de los superhéroes más reconocidos y queridos del universo Marvel, con miles de historias y posibilidades. Sin embargo, luego de cuatro entregas en el cine, el público podría estar agotado de verlo.

Una condición indispensable

“No quiero seguir haciéndolo hasta que la gente esté tan cansada, al punto de poner los ojos en blanco cuando me vean aparecer en la pantalla como ese personaje”, comentó Hemsworth. Por ese motivo, definió que solo seguirá en la saga “si los fans quieren verlo, y si hay algo que creemos que es emocionante y divertido, entonces genial. Me ha encantado poder reinventar a ese personaje unas cuantas veces. Todavía no tengo la respuesta, pero me encantaría descubrir cómo podemos hacer eso nuevamente y de manera impredecible”.

¿Hay futuro?

“Tengo que tener cuidado con la forma en que digo esto porque no tengo idea de lo que sucederá en la siguiente fase. Siempre hay conversaciones... Antes de que algo sea oficial, la gente está lanzando ideas. Pero oficialmente, no lo sé”, dijo Hemsworth.

Las cuatro películas

La saga de películas, siempre con el australiano interpretando al dios nórdico, comenzó en 2011 con Thor de Kenneth Branagh. Tuvo buenas reseñas y comenzó a mostrarse como un héroe entretenido. Sin embargo, Thor: The Dark World de Alan Taylor en 2013 resultó un paso atrás para los seguidores y durante años muchos la consideraron la peor película del universo Marvel.

Por suerte, con Thor: Ragnarok de 2017 mejoró la imagen de la franquicia, con un giro un poco más humorístico. En esta oportunidad dirigida por Taika Waititi, recuperó a muchos de los seguidores. Por eso se esperaba que el regreso del director, que también aportó en la creación del guion, para la cuarta entrega, Thor: Love and Thunder de 2022, resultara en un éxito. Pero no fue así. Tanto críticos como fanáticos consideraron que esta vez eran demasiados chistes y el humor había perdido su frescura.

Habrá que ver que nos depara la franquicia. ¿Volverá Hemsworth a tomar el martillo Mjolnir?