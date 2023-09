Beso mimoso y nuevo look: el curioso video de Messi y Migue Granados

En el mundo de las sorpresas y los encuentros inesperados, a veces se cruzan caminos que nunca imaginaríamos. Esto es exactamente lo que sucedió cuando Migue Granados (37), el conductor de Soñé que volaba, se encontró cara a cara con una de las estrellas más brillantes del fútbol mundial, Lionel Messi (36).

El momento quedó inmortalizado en un curioso video que Migue compartió en sus redes sociales. En el clip, vemos al capitán de la Selección argentina, sentado frente a la cámara, cuando de repente, Granados se acerca y le da un beso cariñoso en el cuello. Un gesto espontáneo que desató risas y sorpresas entro los seguidores del humorista.

El video viral

El video se viralizó rápidamente, acumulando más de 1,5 millones de reproducciones en menos de dos horas. La química entre los dos capturó la atención de la audiencia de una manera que solo puede lograr un encuentro tan inusual como este.

La conversación prometedora

Aprovechando la inusual oportunidad, Migue no perdió tiempo y le preguntó en tono cómico a Messi: “¿Charlamos un ratito, bebé?”. Con una sonrisa, Messi respondió: “Dale, dale...”. Lo que siguió después de este inesperado beso y la charla promete ser un verdadero deleite para los seguidores de ambos. Además, adelantó que mañana a las 10 por su canal de streaming, OLGA, se podrá ver la nota completa.

El nuevo look de Messi

Pero el beso no fue lo único que llamó la atención en este video. Los fanáticos de Messi también notaron un rotundo cambio de estilo en el futbolista. Messi se cortó el pelo y volvió a afeitarse, un cambio de imagen que no se veía desde hace meses. Este nuevo look añadió un toque de intriga a la ya fascinante reunión.

Así que, con un beso inesperado y un nuevo look sorprendente, Messi y Migue Granados nos regalaron un momento único y curioso que seguramente seguirá siendo tendencia en las redes por varios días.