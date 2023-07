Barbie: los datos curiosos que no te esperabas del nuevo éxito de Margot Robbie

La película Barbie es una de las más esperadas del 2023, con Margot Robbie (33) y Ryan Gosling (42) como protagonistas. Pero, ¿qué hay detrás de esta adaptación de la muñeca más famosa del mundo? Aquí te contamos algunos datos curiosos que quizás no conocías sobre esta historia.

La película se basa en un libro feminista

Greta Gerwig (39), la directora de la película, fue cuestionada sobre las referencias que tomó para abordar la trama, a lo que ella respondió que su máxima inspiración fue el libro Reviving Ophelia, escrito por Mary Pipher en 1994 y que leyó cuando era una niña. Este libro es un ensayo sobre la crisis de identidad que sufren las adolescentes en una sociedad que las presiona para ser perfectas y complacientes. Gerwig dijo que quería mostrar a Barbie como una heroína que se atreve a ser diferente y a seguir sus sueños.

Margot Robbie no quería protagonizar Barbie

Aunque ahora parece la elección ideal para encarnar a Barbie, lo cierto es que la actriz Margot Robbie no estaba muy convencida al principio. La australiana confesó que tenía prejuicios sobre el personaje y que le costó aceptar el papel. Sin embargo, cuando leyó el guion coescrito por Gerwig y Noah Baumbach, cambió de opinión y se enamoró del proyecto. Robbie dijo que le gustó la visión fresca y divertida de la historia, y que se sintió identificada con el mensaje de empoderamiento femenino que transmite Barbie.

Greta Gerwig, la directora de la cinta, nunca tuvo una muñeca Barbie

Otro dato curioso es que Greta Gerwig, la responsable de darle vida a Barbie en la gran pantalla, nunca tuvo una muñeca Barbie cuando era pequeña. La cineasta reveló que sus padres no le compraron ninguna porque pensaban que no era un buen modelo para las niñas. Sin embargo, Gerwig dijo que eso no le impidió admirar a Barbie desde lejos y que siempre le pareció un icono cultural fascinante. Además, afirmó que su objetivo con la película era crear una versión de Barbie que fuera inclusiva y diversa, y que reflejara los valores de las nuevas generaciones.

Barbie Dreamhouse: es una fantasía rosa inspirada en Palm Springs

Uno de los elementos más llamativos de la película es la casa de Barbie, conocida como Barbie Dreamhouse. Se trata de una mansión rosa con todo tipo de lujos y comodidades, donde Barbie vive con sus amigos y mascotas. La casa está inspirada en el estilo arquitectónico de Palm Springs, una ciudad californiana famosa por sus edificios modernistas y coloridos. La producción construyó una réplica a escala real de la casa en los estudios Warner Bros en Inglaterra, donde se rodaron gran parte de las escenas.

Mattel presentó una edición especial para celebrar el próximo estreno de la película

La línea de edición limitada contará con nueve muñecas que presentará looks que los fanáticos verán en el live action de Barbie, incluido el vestido vintage rosa que luce Margot Robbie en el tráiler oficial de la película.

El convertible rosa que utilizan los personajes mientras atraviesan Barbie Land para dirigirse al mundo real, también está disponible para aquellos que realmente quieran recrear la película en casa.

La película tiene un reparto estelar y diverso

Además de Margot Robbie y Ryan Gosling, que interpretan a Barbie y Ken respectivamente, la película cuenta con un reparto estelar y diverso, donde destacan nombres como Will Ferrell, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Michael Cera, Dua Lipa, Issa Rae, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman y Kate McKinnon. Cada uno de ellos da vida a un personaje diferente del universo de Barbie, desde sus amigos hasta sus rivales, pasando por sus familiares y sus mentores. La película promete ser una comedia romántica llena de humor, aventura y música.