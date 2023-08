Argentina en Hollywood: las mejores referencias a nuestro país en el cine

Argentina es un país que ha llamado la atención de muchos cineastas y guionistas de Hollywood, ya sea por su historia, su cultura, su geografía o sus personalidades. Sin embargo, no siempre han sido muy precisos o respetuosos a la hora de representar a nuestro país en la pantalla grande o chica. A continuación, te mostramos algunas de las referencias más insólitas a Argentina en películas y series de Hollywood.

X-Men: Primera Generación: en esta película del 2011, el personaje del joven Magneto, Michael Fassbender (46), llega a Villa Gesell para capturar al nazi que mató a sus padres y en vez de encontrar una playa bonaerense, vemos unas montañas nevadas. Un desliz que evidencia la falta de conocimiento sobre nuestra geografía.

La Mujer Maravilla: en un episodio de la serie de los años 70 protagonizada por Lynda Carter (72), la heroína se encuentra con el embajador de su país en una Buenos Aires con ¡playa y mar de fondo! Un error geográfico que demuestra que los productores no se molestaron en investigar un poco sobre nuestra capital.

El inicio de la última temporada de la serie Better Call Saul llegó con una sorpresa inesperada para los argentinos: el momento de Coqui y Paola Argento, de Casados con Hijos, para brillar ante el público internacional.

Durante una escena del capítulo estrenado este martes en el spin off de Breaking Bad, se ve a una mujer que está mirando la adaptación argentina del show de comedia, con Luisana y Darío Lopilato en pantalla.

En un viejo televisor de tubo, se observa la imagen de Paola y Coqui, interpretados por los hermanos Luisana y Darío Lopilato, en una de sus clásicas peleas. “Si hay algo que nos caracteriza a los argentinos es que nadie nos pasa por encima, ante todo somos personas muy inteligentes. Así que indudablemente sos adoptada”, se escucha en la voz del hijo de Pepe (Guillermo Francella) y Mónica (Florencia Peña) al atacar a su hermana, que respondió: “Sos tarado, Coqui”.

En la comedia Seinfeld le dedican un episodio al “nazi de la sopa” que afirma que huyó a refugiarse a Argentina y siguiendo esa línea en el film Mientras dormías con unos jovencísimos Sandra Bullock y Bill Pulman también reflexionan sobre nazis en nuestro país. En una cena pre navideña uno de los comensales afirma: “Argentina tiene buenas carnes. Carnes y nazis.” Hasta Leo Di Caprio piensa en huir a la ciudad porteña en un fragmento de Inception.

No quedan afuera las consideraciones sorprendentes: En You, Me and Dupree Owen Wilson explica: “Una vez fui a Argentina y todos estaban sentados sin hacer nada. Fue hermoso”.

Andy Muschietti, el director argentino de ambas It, es hincha fanático de Independiente. Y el cineasta tuvo una gran idea: dejar en evidencia su pasión por Independiente de Avellaneda en la película de terror que, en su primera edición, se convirtió en la más taquillera de la historia. ¿Cómo? En una escena, aparece el célebre Stephen King tomando un mate con el escudo del Rojo.

A mitad de los ‘90, a partir del éxito descomunal en la taquilla de Día de la Independencia, hubo una corriente de películas de ciencia ficción focalizadas en ataques alienígenas que poblaron las salas de la época. Una de ellas se llama Invasión (Starship Troopers), que dirigió Paul Verhoeven.

La trama es la de un grupo de soldados jóvenes que deben entrenarse para poder hacer frente a la lucha contra los seres de otros planetas que vinieron a conquistar la Tierra. Buenos Aires tiene un rol clave en la historia, ya que el personaje principal es porteño. El apocalipsis en la Capital Federal sucede cuando los “arácnidos” del planeta Klendathu destruyen a la ciudad al redirigir un meteorito.

En esta oportunidad, Daniel Bressan te deja algunas de las referencias más representativas de nuestro país en Hollywood.