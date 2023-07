Poco después de recibir una cálida y positiva respuesta por parte del público ante la declaración de amor realizada por Nicolás Riera (38) hacia Thelma Fardin (30), relación que, se dice, surgió durante su participación en la obra de teatro Plagio, la actriz ha compartido más imágenes de su romántico viaje a Chapadmalal junto al actor. Durante esa escapada, ambos hicieron público su noviazgo.

“Mar, frío, vos y yo. Qué hermoso encontrarnos”, posteó la actriz en su cuenta de Instagram, sumando también muchas fotografías que los mostraban muy mimosos a ella y Riera.

Por su parte, Nico le imprimió humor al gesto de su pareja: “Y mucho café” pero también agregó varios corazoncitos rojos para narrar que combatieron las bajas temperaturas que varias infusiones calientes.

¡Están a pleno!

El dato inesperado de Nico Riera

Es frecuente que los actores deban familiarizarse con el manejo de armas para interpretar escenas de acción en películas, series o telenovelas. Sin embargo, Nicolás Riera reveló recientemente que encuentra placer en el acto de disparar, llegando incluso a tener un arma reglamentaria.

"En filmaciones he tenido armas y además tengo tenencia", contó el actor en PH Podemos hablar. “Tengo tenencia, no portación. Tenencia es que la llevás desarmada a un polígono. Podés tirar, pero no la podés tener armada como para usar en la calle", diferenció Tacho.

"Me gusta tirar y está bueno para entrenar porque como actor tenés que saber disparar y dominar armas", contó sobre su afición que, como la de muchos, genera intensos debates a lo largo del mundo. "Voy a un polígono. Es todo reglamentario y tiro bastante bien", comentó.

“Me da placer disparar. Hay algo de adrenalina y descarga. Después de tirar es como que te agarra sueño, estás muy relajado", siguió el ex Teen Angel, quien reconoció que su familia no está de acuerdo con su fanatismo. "Mi familia dice que estoy loco, no quieren saber nada", agregó el ex Casi Ángeles.