Qatar 2022: Francia le ganó a Polonia y pasó a cuartos

El mundial sigue dando sorpresas y cautiva a un público que quiere ver más. En la tarde de este domingo 3 de diciembre, Francia, primero del Grupo D y campeón defensor, y Polonia, segundo del C, con sus estilos contrapuestos, se enfrentarán en los octavos de final de Qatar 2022.



El encuentro tuvo su inicio a las 12.00 en el Estadio Al Thumama y a los 44’ del primer tiempo Giroud, selló el 1 a 0 de la esperanza para Francia.

A los 74’ y a los 91’ del segundo tiempo como era de esperar, Mbappé logró coronar el encuentro con dos goles que hicieron que el país europeo avance hacia los cuartos.







A pesar de que al final ya estaba todo dicho el VAR sancionó un pena, que se volvió a repetir porque Lloris se había adelantado al taparlo en la primera ejecución, Lewandowski sentenció el 3-1 final.



Cabe destacar que Francia se clasificó como líder del Grupo D, con dos victorias (4-1 ante Australia y 2-1 con Dinamarca) y una sorpresiva derrota con suplentes (1-0 vs. Túnez), y Polonia pasó como escolta en el C, con cuatro puntos (0-0 vs. México, 2-0 vs. Arabia Saudita y 0-2 con Argentina).

En el historial de partidos, este es el segundo encuentro entre Francia y Polonia en la Copa del Mundo. El anterior fue por el tercer puesto de 1982 con victoria polaca por 3-2.



Formaciones de Francia-Polonia

Francia: Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.

Polonia: Wojciech Szczsny; Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Matty Cash; Przemysaw Frankowski, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliski; Karol widerski; Robert Lewandowski. DT: Czesaw Michniewicz.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Al Thumama.