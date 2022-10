Pablo Giralt se puso a llorar en el living de Messi y esto hizo la Pulga

"Y lo único que te deseo es que seas muy feliz, que te vaya muy bien siempre en la vida, Te lo merecés. Tengo una profunda admiración por vos". Pablo Giralt estaba terminando la entrevista que le hizo a Lionel Messi en París para DirecTV. Y, de pronto, se quedó sin palabras. El hombre que ha gritado muchísimos goles del 10 se tildó de la emoción al verlo cara a cara. Sin reacción, totalmente quebrado, y a pura lágrima, trató de seguir. No pudo.

La escena duró casi un minuto. Se hizo un silencio incómodo, un vacío en el que ninguno de los dos parecía saber cómo salir. Leo primero soltó una sonrisa, luego se tiró hacia atrás en el sillón y finalmente le agarró la mano como para contenerlo.

"Soñé toda la vida con hacer esto, pero jamás pensé que iba a tener la suerte de poder acompañarte con mi relato, con mi amor. Te lo agradezco de todo el corazón", le dijo Giralt cuando pudo volver a hablar.

Y, Leo, humildad pura, le devolvió las gracias. "Muchas gracias. A mí me emociona poder llegarles así a las personas. Hay mucha gente en la Argentina o en el mundo en general que siempre me acompaña, me admira, desde lo de lo futbolístico y desde lo que soy como persona... Soy un agradecido por el cariño que he conseguido durante mi carrera".

El reconocido relator escribió una serie de mensajes en su cuenta personal de Twitter. En él realizó un hilo contando lo que sintió al conocer a su máximo referente deportivo, Lionel Messi.

"Esta profesión y mi vida me han llevado por caminos inimaginables. Ayer cumplí un sueño. Conocí al deportista que más admito y quiero; al que más me ha tocado relatar y disfrutar. Mi camino profesional se cruzó - ocasionalmente- con el suyo y honestamente, me siento un privilegiado", comenzó Giralt.

Los relatos más emocionantes de Pablo Giralt

Argentina jugaba los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 ante Suiza. Era un partido muy trabado que se terminó definiendo en el tiempo extra con un gran gol de Di María. Giralt contó tiempo atrás que su abuela había fallecido el día anterior y su esposa se encontraba embarazada. Fue tal lo emocionalmente cargado que él estaba que propinó un insulto en medio del relato.

Semifinales del Mundial de Brasil 2014. Argentina se enfrentaba a Países Bajos. La 'Albiceleste' se jugaba el pasaje a una final del mundo luego de ¡24 años! Maximiliano Rodríguez ejecutó el último penal que le dio la clasificación a la Argentina, haciendo quebrar en llanto a Pablo Giralt.

Argentina se medía ante Nigeria por la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. Necesitaba una victoria que lo deposite en los octavos de final. A falta de 5' para el final de encuentro, el gol de la clasificación llegó, y con él la explosión en la garganta de Giralt.

Argentina-Brasil. Final de la Copa América 2020 en el mítico estadio Maracaná. Los últimos minutos del partidos fueron relatados por Giralt con gran emoción. La selección Argentina se coronaría campeona luego de la Copa América 1993. “Se terminó la mufa, se terminó la mufa. ¡Somos campeones, Dios mío!”, sentenció.