La 'torre' de Países Bajos habló de Messi y dijo que lo motiva enfrentarlo

Paradójicamente Países Bajos, cuenta con el arquero más alto del Mundial de Qatar 2022: el gigante Andries Noppert que mide 2,03m.

El que más se acercó a Noppert es el arquero serbio Vanja Milinkovic-Savic (2,02m).

Parece un pivote central de básquet, pero no, es el arquero titular del combinado que supo ser apodado como la Naranja Mecánica. Hace tres meses ni soñaba con estar en el Mundial y ahora, está en una instancia clave de la competencia deportiva en la que hay que ganar para no ser eliminado y no solo eso, sino también a punto de tener la difícil misión de atajar los remates impredecibles de La Pulga.

“Messi es un jugador de clase mundial. Es divertido e interesante enfrentar a tipos así, dan más ganas de ganar. Tenemos mucha confianza”, remarcó en declaraciones mediáticas Andries Noppert.

El DT de la ‘orange’, Louis Van Gaal fue decisivo a la hora de elegirlo a él como titular de su combinado para estar bajo los tres palos. Dio tres motivos por este arquero de 28 años: “En primer lugar, tiene personalidad para asumir la responsabilidad de un Mundial. Segundo, en las semanas previas, su rendimiento en su club fue muy satisfactorio. Y el tercer argumento es que encaja muy bien en el juego con la pelota que necesitamos”.

Louis Van Gaal junto a Noppert

Llegar al Mundial fue todo un acontecimiento para el gigante, ya que, hasta hace un tiempo, ‘volaba bajo en el mundo del fútbol’. Su carrera lucía irregular, interrumpida por lesiones graves (se rompió los ligamentos de una rodilla) y se quedó sin club hace dos años, algo que le valió que sus padres le dijeran que se buscara “un trabajo real”, de acuerdo con el periódico alemán Tagesspiegel. Incluso, Andries Noppert barajó la posibilidad de ser policía sin embargo prefirió seguir atajando, como su pasión se lo indicaba.

La ‘torre' de Países Bajos ocupa un puesto que durante 130 partidos lo hizo Edwin van der Sar, el preferido de Van Gaal, que ya lo había promovido con 19 años a la primera de Ajax. Luego lo siguen Hans van Breukelen, con 73 cotejos en la Orange, y Cillessen y Maarten Stekelenburg con 63.

Noppert le rinde culto al DT de su Selección, que depositó en él toda su confianza: “Nuestra meta es ganar el Mundial. Van Gaal es una persona muy especial para mí. Saca lo mejor de todos nosotros y, al mismo tiempo, mantiene al grupo unido. Es un don que tiene el entrenador. Normalmente, los jugadores están tristes cuando no juegan, pero Van Gaal consigue darle un sentimiento tan especial al grupo que estamos todos juntos. Eso es muy importante”.