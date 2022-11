La advertencia del DT polaco a su equipo para enfrentar a la Argentina

Argentina tiene un partido clave ante Polonia, en el que deberá ganar para respirar calma y lograr pasar a los octavos de final ya que cualquier otro resultado deja muy comprometida a la Selección.

El DT de Polonia también sabe de las dificultades que tiene por delante al tener que enfrentar al combinado nacional que a pesar de que no haber dominado al 100% ambos partidos hasta el momento, puede ser letal de un momento a otro. En ese contexto, Czeslaw Michniewicz, aseguró que el equipo europeo no va a "jugar al 0 a 0”, ya que ante el equipo dirigido por Scaloni “no se puede jugar así”.

"No quiero hablar de estilo. Hemos escuchado mucho al respecto. No vamos a jugar al 0 a 0 seguro, porque ante Argentina no se puede jugar así", contó el DT polaco al respecto de la estrategia para el último encuentro en el Grupo C.

"Es uno de los candidatos a pelear el Mundial y siempre encontrará oportunidades para anotar algo en el partido”, dijo en diálogo con el medio polaco Interia Sport.

“La defensa es importante, pero también queremos marcar goles. Tiene que haber un equilibrio entre defensa y ataque y mucho depende de eso”, sumó Michniewicz.

Y cerró su concepto: “Cuando nos enfocamos en defender, no tenemos posibilidades de un buen resultado. Tenemos que sacar el balón con presión alta, hacer ataques posicionales, contraataques rápidos”.

Hasta el momento, Polonia es líder del grupo con cuatro unidades y detrás de ella están Argentina y Arabia Saudita con tres unidades y más abajo México, con una sola.

El técnico polaco sobre Messi

Luego de la victoria frente a Arabia Saudita, el técnico polaco les dio día libre a sus futbolistas y pasearon por las calles de Doha. En el recorrido, el combinado polaco notó el fanatismo hacia la Pulga.

"Estuvimos charlando sobre cómo salimos a dar este paseo por el centro de Doha. Caminamos en este zoco y vimos a tantos fanáticos, tantas camisetas y cada segundo es sobre Messi. Yo les dije a los asistentes: '¡Maldita sea, miren, estamos jugando con él para pasar de la fase de grupos'”, manifestó.

“Es una historia fantástica. El mundo entero estará pendiente de este partido, del duelo Lewandowski-Messi", concluyó.

Argentina se prepara

Scaloni por su parte sigue puliendo detalles en el grupo y diseñó trabajos específicos para Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña.

El DT optó por repetir la línea de cuatro que paró en el último duelo. En otro tramo de la práctica, el DT sorprendió con una línea de cinco defensores.

Las dudas continúan en la mitad de cancha. Alexis Mac Allister arrancó como titular por la izquierda, acompañado por Rodrigo De Paul, que es indiscutido para el cuerpo técnico en la derecha. Por su parte, Guido Rodríguez podría perder terreno tras la gran actuación de Enzo Fernández.

Arriba, Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez es el tridente ‘intocable’ con el que Argentina saldría a la cancha.

El partido será el mañana martes 30 de noviembre, a las 16, en el Estadio 974 de Doha.