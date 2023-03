Fútbol argentino: así se jugará la fecha 8 de la LPF

Este viernes 17 de marzo inicia una nueva jornada del fútbol grande de la Argentina. Se trata de la 8º fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que tendrá varios encuentros destacados, entre ellos Newells vs San lorenzo, Boca vs Instituto y Sarmiento vs River.

A continuación, te dejamos días, horarios, árbitros y TV de cada uno de los encuentros.

Viernes 17 de marzo

21.00 Unión – Racing (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Sábado 18 de marzo

16.30 Arsenal – Tigre (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Espinoza

19.00 Platense – Defensa y Justicia (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

19.00 Independiente – Colón (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Lamolina

21.30 Godoy Cruz – Belgrano (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

21.30 Atlético Tucumán – Barracas (ESPN Premium)

Árbitro: Silvio Trucco

Domingo 19 de marzo

16.30 Gimnasia – Estudiantes (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

19.00 Boca – Instituto (ESPN Premium)

Árbitro: Jorge Baliño

21.30 Sarmiento – River (TNT Sports)

Árbitro: Ariel Penel

21.30 Talleres – Banfield (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Lunes 20 de marzo

18.30 Newell’s – San Lorenzo (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

21.00 Huracán – Rosario Central (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

21.00 Lanús – Argentinos (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Echenique

Martes 21 de marzo

21.00 Vélez – Central Córdoba (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo