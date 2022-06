Finalmente Retegui no acompañará a Tevez en Rosario Central

Todo indicaba que Carlos Chapa Retegui iba a formar parte del cuerpo técnico de Carlos Tevez en Rosario Central. De hecho, ambos presenciaron juntos la derrota del Canalla ante Vélez el pasado lunes. Pero había una traba: debía renunciar a su cargo como secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires. Y entre rumores de si lo haría o no, él mismo anunció que no acompañará al Apache.

"Somos amigos. Este proyecto salió de la noche a la mañana y mi responsabilidad en el Gobierno de la Ciudad es grande. No es compatible", dijo el Chapa en el programa Ruleta Rusa, que se transmite por Radio Metro.

Retegui aclaró que su compromiso como Secretario de Deportes es hoy su máxima responsabilidad: "Hay muchas familias que dependen de mi y yo no me voy de la noche a la mañana dejando a gente en la calle. Carlos me ofreció acompañarlo en la dirección técnica de Rosario Central. Pero yo tengo una responsabilidad con mucha gente".

Y pese a que el Chapa no se sumará al cuerpo técnico del Apache, mencionó que sí lo ayudará en tanto no interrumpa con el cargo que mantiene hoy: "A Carlos todo lo que lo pueda acompañar, lo voy a acompañar siempre que no interceda con mis otras responsabilidades".

Ante esta chance de que Retegui no pudiera sumarse al cuerpo técnico de Tevez, en los últimos días había surgido un plan B: Walter Erviti. Pero todavía no se ha oficializado su llegada.