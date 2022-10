El torneo sigue: así se juega la fecha 24 de la LPF

Luego de una fecha que terminó de la peor maneras (incidentes en Gimnasia-Boca y una víctima fatal), la Liga Profesional de Fútbol continuará su rumbo, ya que el calendario está apretado por el inicio de la Copa del Mundo en noviembre. A continuación repasamos días, horarios y televisión de cada uno de los juegos correspondientes a la fecha 24.

Sábado 8 de octubre:

Barracas vs. Sarmiento: 13.00 horas por ESPN Premium

San Lorenzo vs. Vélez: 16.00 horas por TNT Sports



Unión vs. Arsenal: 18.15 horas por TV Pública, ESPN y ESPN Premium

Platense vs. Colón: 20.30 horas por TNT Sports

Domingo 9 de octubre:

Tigre vs. Independiente: 13.00 horas por TNT Sports

Banfield vs. Gimnasia (LP): 15.30 horas por TNT Sports

Talleres vs. Godoy Cruz: 15.30 horas por ESPN Premium



Boca vs. Aldosivi: 18.00 horas por TNT Sports

Patronato vs. River: 20.30 horas por ESPN Premium

Lunes 10 de octubre:

Argentinos vs. Huracán: 16.30 horas por TNT Sports

Rosario Central vs. Defensa: 16.30 horas por TV Pública, ESPN y ESPN Premium

Estudiantes (LP) vs. Lanús: 19.00 horas por TNT Sports

Racing vs. Atlético Tucumán: 19.00 horas por ESPN Premium



Central Córdoba vs. Newell's: 21.30 horas por ESPN Premium