Dybala fue duro con Juventus: "No recuerdo la última vez que me pagaron"

El futbolista argentino, Paulo Dybala, declaró en febrero ante las autoridades de la Guardia di Finanza en Roma en el marco de la Investigación Prisma, que se encarga de investigar los desmanejos económicos de Juventus entre 2019 y 2021; periodo donde la Joya era una de las máxima figuras de la institución. Pocos días más tarde, los medios italianos se hicieron eco de las declaraciones del campeón del Mundo y destaparon un reclamo millonario.

Según Gazzetta dello Sport, la deuda con la Joya es por la temporada 2020/21 y se estima que ronda los 3.7 millones de euros, los cuales no cobró debido a un salario aplazado por la pandemia del coronavirus. “Cuando hicimos el acuerdo para el cambio de salario, sabíamos que si todavía tenía contrato, los salarios atrasados se pagarían como un aumento de los posteriores, si en cambio me iba, me lo tendrían que pagar de inmediato".

"Sé que en abril de 2023 la Juventus tiene la última oportunidad de pagar esos 3 millones más o menos, de lo contrario mi abogado hará peticiones por escrito, aunque espero no llegar tan lejos. Quiero que me devuelvan el dinero pero sin interponer ninguna demanda, evitando problemas para mí y la Juventus”, explicó Dybala durante su declaratoria.

Al inicio de la pandemia en marzo del 2020, la Juve había informado que sus jugadores renunciaban a cuatro meses de su sueldo pero eso fue desmentido por la Fiscalía. Esta empezó a investigar este acuerdo, ya que no se trató de una renuncia del salario, como en un principio informó el club italiano, sino de un aplazamiento del pago de tres de los cuatro meses mediante un acuerdo privado, algo ilegal, que supuso un ahorro en el presupuesto del Juventus.