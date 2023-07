Zara será una franquicia en Argentina y Uruguay: Inditex dejará de manejarla

La empresa dueña de la cadena de ropa Zara anunció que dejará de operar en Argentina y Uruguay. Se trata del gigante español del negocio de tiendas departamentales Inditex. Sin embargo, esto no significa que la marca abandone el país.

Inditex (Industria de Diseño Textil SA), la empresa española propietaria de la marca Zara, anunció una reestructuración de su negocio en Argentina y Uruguay. En asociación con Regency Group, se acordó que las tiendas Zara en ambos países operarán bajo el régimen de franquicias, siendo Regency Group la compañía encargada de gestionar estos establecimientos, utilizando el mismo modelo que ya emplea para operar las tiendas del gigante textil en otros mercados de Latinoamérica, según detalló Ámbito.

Inditex fue fundada por el magnate Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo, hace casi 4 décadas.

Las tiendas de Zara y Zara Home mantendrán su presencia en ambos países mediante el modelo de franquicias, las cuales serán administradas por el grupo panameño.

Regency Group también representa a otras grandes marcas internacionales como Nike en el país. Además, han estado operando marcas de Inditex como Stradivarius y Bershka, así como firmas como Converse, Forever 21, Under Armour y Aeropostale durante más de 20 años.

Este conglomerado tiene presencia en 13 países de América Latina, cuenta con más de 5.000 empleados, aproximadamente 400 tiendas en la región y genera una facturación anual de 300 millones de dólares.

Tras el anuncio, ambas empresas comunicaron que el conglomerado incorporará a su personal a toda la plantilla de empleados de Inditex en Argentina y Uruguay.

"Una vez completada la operación, seguiremos ofreciendo prendas de moda de calidad y mantendremos nuestro compromiso con un excelente servicio al cliente en ambos países", señalaron las dos empresas en un comunicado conjunto.

Hasta la fecha, Zara y Zara Home cuentan con 11 puntos de venta en Argentina y 4 en Uruguay. Estas tiendas continuarán operando y manteniendo su actividad como hasta ahora, pero bajo el modelo de franquicia.

Las dificultades para importar productos sería una de las razones por las que Inditex decidió marcharse, según fuentes del mercado. Aunque cabe destacar que la inflación ni el impacto de la guerra entre Ucrania y Rusia frenaron las ganancias de Inditex en el 2022 tanto en Argentina como en Uruguay.

Según sus resultados anuales, cerrados en enero, el grupo, que tiene, además de Zara, marcas como Pull and Bear y Massimo Dutti, entre otras, alcanzó ventas por US$ 34.600 millones, lo que representa un incremento de 17,5% frente al 2021, por encima de las previsiones de los analistas, y también 15,1% más que su anterior récord de US$ 30.000 logrado en el 2019.