El bloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio propuso una modificación al sistema de actualización de las escalas del monotributo, en el marco de la nueva recategorización del Régimen Simplificado, que estará disponible hasta el 20 de julio. La legisladora santafesina de JxC Germana Figueroa Casas, conversó con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, y detalló las particularidades de la iniciativa que busca "alivianar" las cargas tributarias de los monotributistas.

La iniciativa busca incorporar una cláusula gatillo a la ley del Régimen Simplificado del Monotributo, que regule a los pequeños contribuyentes. En caso de que la inflación interanual supere 60%, las escalas se actualizaran de forma automática y trimestralmente.

“En la ley hay una categorización anual, en la que se actualiza todo, escala, los Ingresos Brutos y lo que hay que pagar. En la ley que habíamos puesto en el 2021, hay una posibilidad de que el Ejecutivo a discreción podía en julio actualizar solo los Ingreso Brutos”, expresó la diputada nacional.

Además, agregó: “Lo que estamos planteando es que se haga cada tres meses y obligatorio, no que cuando quiera el Ejecutivo. Porque en junio lo empezamos a pedir, ya que no se anunciaba y muchas asociaciones de profesionales empezaron a pedir que se actualizara. Pero no se supo hasta último momento y el monotributista necesita un poco de previsibilidad”.

-En caso de los trabajadores estacionales, ¿la iniciativa podría ayudar aquellas personas que trabajan en el rubro del turismo y que el sistema se ha vuelto cruel para ellos?

-Desde ya, porque te puede pasar que de un día para otro se queden afuera. Si estuviéramos en un país normal y como esto es un acumulativo de los últimos doce meses, ahí podría uno, sin inflación, que el promedio haría que se ajuste. Es mentira que hoy se factura más porque te va mejor. Por eso, se distorsiona esa posibilidad del promedio porque los meses anteriores te quedan totalmente diluidos.

-¿Qué universo de monotributistas tenemos hoy en Argentina?

-Se habla de 4 millones, pasa que hay algunos que son monotributistas puros, otros hay combinados, por ejemplo, están en relación de dependencia y además tienen monotributo.

-Para hacer esta modificación que se basan en el índice de la movilidad jubilatoria, la opinión de asesores tributarios dice que quizá sería más conveniente empezar a regirse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que es lo que mide la inflación, ¿qué opina?

-Sí, siempre hemos planteado lo del IPC, pero tenemos un par de inconvenientes: en época de inflación, tendrías que esperar a tener el de dos meses antes para poder saberlo, en cambio, estos índices se publican trimestralmente y por eso, era más práctica. Pasa que están ganando tan poco los jubilados y con la fórmula que tienen vienen atrasados también quedan por debajo del IPC. En un país normal, eso no pasaría, pero tomamos esto porque lo que queríamos es que nos lo acepten. Si tomáramos el Índice de Precios al Consumidor, tendríamos que cambiar toda la ley de monotributo. Lo que queríamos es que, en una emergencia como esta, cuando hay una inflación tan alta, fuera algo simple de aplicar y que nos lo aprobara el oficialismo.

-¿Con la cláusula gatillo se apunta a partir de la base del 60% de inflación?

-Claro, tomamos esa, puede ser otra, está abierto a tratarlo en el Congreso, a que opinen y realmente queríamos que salga rápido, por eso lo planteamos y estamos tratando de hablar, aparte de nuestro interbloque con gente del Bloque Federal, por ejemplo, Socialismo de Santa Fe que uno de sus integrantes lo firmó, o sea, estamos tratando de juntar las voluntades para que salga.

Si vamos a lo real, al monotributo habría que hacerle muchos cambios porque en vez de un régimen simplificado se transformó en un régimen complicado. Sin embargo, esto era para poder paliar un poquito la emergencia y que en septiembre las personas no queden afuera por culpa de la inflación.

-Se había pedido que este proyecto fuera tratado la semana pasada, en sesión especial, pero no prosperó, ¿qué posibilidad hay que se pueda tratar en comisiones y que avance?

-Voy a insistir, se lo planteé al presidente de bloque del oficialismo. Me dijo que no había en este momento voluntad de hacerlo, pero hay que seguir insistiendo y es la única manera para difundirlo, plantearlo y que reclamemos todos. Porque todavía no tenemos mayoría, veremos si después del 10 de diciembre Juntos por el Cambio tiene las mayorías necesarias para poder tratar este y otros temas que se van pasando de un mes para otro y nunca se tratan.

-La inactividad del Congreso está a la orden del día…

-Hemos tenido reuniones de comisión, tuvimos sesión la semana pasada. Ahora este miércoles en teoría se junta el Senado, el problema son los temas que se tratan, todavía no hemos logrado el tema de la ley de alquileres, ahora lo que hicimos en la sesión fue pedir una sesión especial para que se trate de una vez y esos son los temas que preocupan y no son los temas que se tratan.