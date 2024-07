Sebastián Menescaldi: "Es la recesión la que está domando los precios"

Mañana se conocerá la inflación de junio, que se estima cercana al 5%, décima más o menos, y representa una leve suba respecto a la de mayo. Este tema, y otros candentes de la economía, fueron analizados en Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), por Sebastián Menescaldi, economista, director asociado en la consultora EcoGo.

Con respecto al primero de los temas afirmó: "Tenemos una medición que nos dio 5,2% para la inflación de junio, pero cerca de 2 puntos de esos fueron contribución de incremento de precios regulados, tarifas, gas y electricidad.

Por lo que hablé con el gobierno, en principio el impacto había sido menor a esos 2 puntos, por eso puede ser que el número final esté más cerca del 4,5%, 4,6%, dentro de la línea del 4% que era lo que estaba buscando el gobierno".

Sebastian Menescaldi

Un dato saliente es que el rubro más importante para las familias, el de alimentos, se ubica debajo de esa cifra, sobre lo que el entrevistado explicó:

"Alimentos estuvo bastante bajo; fue 3,6%, y es lo que está conteniendo al índice en términos generales en junio", y por otra parte, "lo que vemos para julio es que tenés alguna aceleración para alimentos producto del frío; tenemos relevamientos semanales y la primera semana nos dio que los alimentos que venían con números bajos terminaron con una suba semanal del 1,5%, verduras subió más del 6%, con lo cual el impacto en gran parte es por eso".

Históricamente, cuando ha habido tensión cambiaria termina siempre repercutiendo en los precios, en algunos casos por las dudas, pero para el caso, Menescaldi explicó: "En las condiciones actuales diría que no, porque la demanda no está convalidando mucha suba de precios, y por otro lado, esta suba del blue afecta pero no tanto como en el pasado, porque hoy tenés más acceso a la compra del tipo de cambio oficial del dólar, pero puede marcar algo hacia adelante si esto persiste o se acelera".

"Hoy, cuando uno habla con una empresa y te dice por qué los precios suben o bajan, están más mirando los costos y reducir las pérdidas que diciendo 'porque me subió el blue voy a subir' y no, eso no está pasando porque la demanda viene cayendo bastante fuerte, acompañando el deterioro de los ingresos de las familias, y por eso no estamos viendo ese traspaso", completó al respecto.

recesion-jpg.

La recesión

"En el corto plazo es la recesión la que está domando los precios y la que no te permite seguir subiendo precios o que no te convalida, y eso está mandando", explicó el consultor, a la vez que opinó:

"En una economía un poco más lógica, para bajar la inflación, no debería usar tanto el ancla cambiaria, que eso genera los problemas de recesión que vemos ahora, y debería empezar a pasar a armar un programa monetario, financiero, que permita y sea guía para este avance de los precios hacia adelante, porque seguir sosteniendo la regla rígida del 2% en un contexto donde no tenés reservas, credibilidad, cuesta, y puede generar inconsistencias importantes que implica que el ajuste que está haciendo ahora es parcial y dentro de 'x' tiempo tenga la necesidad de hacer otro ajuste más; habría que evitar esto y empezar a cambiar la forma que gestiona la política económica el gobierno actual".

Continuando con su mirada de lo que viene, Menescaldi consideró: "Creo que el semestre de más éxito habrá sido el primer semestre, y este segundo semestre va a ser bastante complicado porque tiene muchas cuestiones que resolver y no veo formas fáciles de resolverlo sin tener que hacer por ejemplo, algún service o nuevo ajuste al modelo", entonces, "ahí está lo complicado, particularmente el tema dólares y reservas, que es lo que tiene que recomponer".

"Él logró un fuerte ajuste fiscal en el primer semestre, pero fueron todas medidas de urgencia que no puede ser perdurables en el tiempo, y para que lo sean vamos a necesitar una recesión que sea más larga todavía".

El gobierno cuenta entre sus activos la idea de haber bajado el déficit fiscal, pero la caída de la recaudación pone en cuestión ese superávit; cuánto tiempo es sostenible el equilibrio de las cuentas con baja de recaudación, hija de la recesión, es un problema que debe afrontar Economía.

"El gobierno tiene ahí una cuestión con la actividad, si recupera la actividad puede recuperar la recaudación y sostener el superávit; ahora tiene problemas con los dólares, es toda una manta corta, puede hacer una cosa u otra, y es lo que lo está complicando porque no encuentra una forma de conseguir todo: que se recupere la actividad, que se recuperen los dólares, baje la inflación".

"No está consiguiendo esa fórmula, entonces, a medida que avanza para un lado desequilibra el otro y ahí está el tema, el problema es que no vemos cómo va a solucionar eso en el corto plazo y poder conseguir los dólares para estabilizar todo que es lo que le falta a este gobierno", completó el director de Ecogo.