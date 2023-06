Santiago Bulat: “La inflación va a bajar cuando el Banco Central deje de financiar al fisco”

En el programa Metaverso, de Ciudadano.News, conversamos con el economista Santiago Bulat, quien repasó los orígenes y posibles soluciones al tema inflación en Argentina.

En ese sentido, el especialista afirmó que “cuando la inflación es demasiado elevada, vas a tener una complicación en la hora de tomar decisiones de consumo, no vas a saber cuánto valen las cosas, no vas a entender si una cosa está cara o está barata, y ese es un gran problema para la economía en general”. Y agregó: “Las decisiones de inversión también se complican, porque una empresa dice ‘yo no sé a cuánto vender, no sé cuál va a ser mi costo de reposición’, y aumenta por las dudas”.

“Hoy nos sabemos cuándo va a haber una devaluación, entonces se suben los precios para cubrirse. Y eso está pasando en gran parte en la economía, que genera más inflación de la que uno hubiera esperado. Entonces, con inflación alta, uno tiende a ahorrar otra moneda o directamente se saca los pesos de encima”, detalló Bulat.

Sobre las posibles soluciones, el economista explicó: “Los bancos centrales son los que están encargados de bajar la inflación, de mantener la inflación estable. En Argentina tenemos un problema que es que tenemos un déficit muy grande y siempre lo financia el Banco Central emitiendo pesos. Y ustedes saben que, si hay muchísima oferta de algo, ese algo pierde valor, es lo que pasó con los pesos. Así que la inflación es básicamente que nuestra moneda está perdiendo permanentemente valor, que es lo que está pasando desde el 2007 para acá, a distintas velocidades”.

Sobre qué debería hacer el Banco Central, Bulat indicó: “Debe dejar de financiar al fisco, eso significa recortar gastos y eso obviamente siempre tiene implicancias negativas, dónde vas a recortar o dónde van a estar las prioridades de un ajuste fiscal, o si vas a seguir subiendo impuestos, que es la otra opción para cerrar el déficit”.

Sobre las ideas extremas del precandidato a presidente Javier Milei respecto a “incendiar” el Banco Central, Bulat explicó: “Si vos sacás el efecto de la emisión, el Banco Central tiene un montón de cosas que son muy positivas. Lamentablemente, el mal uso en Argentina nos hace pensar que la solución es eliminarlo, pero prácticamente no existe país sin Banco Central. Igual tiene que ser independiente al poder de turno, debería ser así”.

Respecto a otra de las propuestas de Milei que tiene que ver con la dolarización de la economía argentina, Bulat dijo: “Posible es, aunque no es lo deseable para mí. ¿Por qué Perú, Brasil o Chile no dolarizan sus economías si es positivo dolarizar? La verdad es que no es positivo dolarizar, lo han hecho pocas economías. Por ejemplo, Ecuador ya tuvo dos defaults desde que dolarizó. Ahora se quedó sin financiamiento y depende exclusivamente de Estados Unidos. Entonces, dolarizar estos precios es, con la cantidad de reservas que hay hoy, criminal”. Y cerró: “El tema es que, si seguimos usando mal el Banco Central, vamos a terminar en soluciones extremas”.