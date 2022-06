Renta inesperada: qué es y a quiénes afecta

El Gobierno presentó este lunes el proyecto de ley de renta inesperada, una iniciativa que busca regular las ganancias de grandes empresas generadas por el impacto que provocó la invaasión rusa en Ucrania.

El economista Fausto Spotorno habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó las claves del proyecto. “La renta inesperada es un impuesto que se usó en Estados Unidos, España, Inglaterra. Se llamó también will found tax. En Estados Unidos se aplicó en el petróleo. En ese momento, cuando se formó la OPEP, como el precio del petróleo subió muchísimo, Estados Unidos puso un impuesto a las empresas petroleras americanas por estar ganando dinero en exceso. El resultado fue que se empezó a importar más petróleo, porque no tenía esa ganancia inesperada y el precio de la gasolina interna subió porque le cargaron los impuestos. El resultado no fue bueno".

“La verdad es que es un impuesto que genera incentivos encontrados. Las ganancias altas o poco probables... un negocio va a tener ganancias en promedio conocidas, probables. Pero cualquier empresario está pensando en hacer ganancias grandes. Alguien se vuelve empresario para eso", expresó Spotorno, y agregó que “hay ganancias más improbables que otras, pero todas son esperadas. Entonces, cuando vos le pones un tope a las ganancias, lo que hacés es matarle el incentivo al que invierte".

-Ni hablar del posible inversor externo.

-Cualquiera, el externo y el local. Naturalmente, cuando ves muchos negocios o empresas, hay probabilidad, algún día tendrás ganancias altísimas, otros días pérdidas y otros días pérdidas altísimas. En el fondo, estas ganancias altas por un evento especial van a compensar algunas pérdidas altas.

-¿A qué empresas alcanza esto?

-La norma no está clara, lo que dijo el presidente es que es para empresas que tienen ganancias de mil millones, que no es tanto hoy. Por otra parte, está pensado para el sector agropecuario. En Argentina te cobran ganes o no plata, simplemente por el hecho de ser empresa. Cuando tenés pérdidas te dicen te financiamos los impuestos, ¿por qué? Si no gané plata. Argentina tiene unas razones por las que cobra impuestos que son ridículas.

-Uno de los argumentos de Guzmán es que el mundo lo ha adoptado teniendo en cuenta la pandemia y demás.

-Hay algunos casos. Argentina adopta los impuestos de todo el mundo, no es que deja pasar algunos. El impuesto al cheque porque lo tenía Brasil. Es ridículo el sistema impositivo argentino, mata al estímulo a invertir. De hecho, Argentina no crece hace una década, los impuestos en eso tienen que ver. Hasta ahora las únicas que se les ocurrieron a Guzmán fue aumentar impuestos.

-Empezó con la reforma tributaria que hizo el gobierno de Macri que no era gran reforma, pero había creado el impuesto a los dividendos y había bajado el impuesto a las ganancias. La idea era que si reinvertís no te cobro el impuesto a las ganancias, te cobro cuando repartís entre los dueños. Después la contribución de grandes fortunas, después ganancia inesperada, estamos locos con el sistema impositivo. Ojo que las ganancias inesperadas pagan tantos impuestos como las ganancias esperadas.

-La crítica es que el Estado no se hace cargo de las pérdidas inesperadas. Pero Guzmán dijo que no es así porque durante la pandemia el Estado ayudó a pagar sueldos y demás. ¿Qué pensás?

-Es una boludez. El Estado ayudó a las empresas porque el Estado mismo las boicoteó. Es como que te digo te corto una pierna y te doy una muleta, después te digo, ¿viste que te ayudo cuando te va mal? No, vos mismo me metiste una norma ridícula.

“Argentina se encerró como ningún otro país en el mundo. Tuvo normas sin pensar en la economía, lo dijo el presidente, que después íbamos a pensar en la economía, armó un quilombo bárbaro… perdón, pero me están enojando estas cosas. Pero armó un lío en la economía con el objetivo de que lo importante era la salud, no pensaste las cosas bien.