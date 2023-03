Récord en la exportación de servicios: u$s 7.834 millones durante el 2022

Las exportaciones de servicios basados en conocimiento (SBC) cerraron el 2022 con un récord histórico de u$s 7.834 millones, según el Indec. Con la aprobación del denominado monotech en el Congreso, en el 2023 podrían sumarse otros u$s 1.000 millones en exportaciones de profesionales que entran por el mercado paralelo debido a la brecha cambiaria. Para el 2030, el Gobierno nacional proyectó que podrían trepar a u$s 18.000 millones, según el plan Argentina Productiva 2030.

Así, las exportaciones de los SBC fueron 19,4% más que en el 2021, lo que implica su máximo histórico. Lo mismo con las importaciones de SBC: cerraron en u$s 6.994 millones, una suba del 19,3%. De este modo, la balanza comercial fue positiva en u$s 840 millones. Los datos fueron procesados por Romina Gaya, experta en comercio internacional, según detalla Ámbito.

A diferencia de lo que ocurre con bienes, en SBC el principal socio comercial sigue siendo Estados Unidos. Dentro de los SBC, el mayor aumento se dio en el rubro “servicios empresariales, profesionales y técnicos”, donde las exportaciones fueron de u$s 4.585 millones en el 2022, una suba de 22,5%. En segundo lugar, encabezaron los servicios de informática, con ventas al exterior por u$s 2.609 millones, un 17,9% más.

Se trata de uno de los sectores económicos más dinámicos de los últimos años y en el que Argentina se destaca. De hecho en el Plan Argentina Productiva 2030, que presentó el Gobierno este martes, destaca que las exportaciones de SBC podrían llegar a los u$s 18.000 millones en el 2030.