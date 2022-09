Desde la Secretaría de Comercio confirmaron que continuarán los Cortes Cuidados de carne a precios de agosto hasta el 30 de septiembre. Los 7 cortes pueden adquirirse de lunes a viernes en grandes supermercados de todo el país.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Ariel Morales, directivo de la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya), explicó: “Precios Cuidados es con relación a algunos cortes que a lo mejor no integran el volumen total que tiene la Argentina y con un agravante, que es que no llega de manera federal a todos los sectores. Somos matarifes abastecedores, representamos el 75% del consumo interno y este es un convenio del Gobierno con los frigoríficos exportadores para garantizar el precio de ciertos cortes que no integran a la media res, pero más que nada porque no llegan a los lugares donde hoy estamos presentes los matarifes".

"Hay un gran rechazo que los cortes no integran la calidad que corresponde y que hoy comemos los argentinos", expresó.

Estas son "medidas de parche que no solucionan los temas de fondo. Me refiero a que la carne llegue de una mejor manera a la mesa de los argentinos. El remanente que queda de la exportación no se puede colocar afuera y algunos cortes específicos que creemos son de consumo masivo y en realidad, no es así. Las medidas tienen que ser de fondo, tiene que haber políticas públicas para que estas cosas no sucedan y es parte de lo que vivimos hoy en Argentina en materia ganadera y consumo interno”.

Al consultarle sobre si el aumento de precios y la inflación hicieron que la gente consuma menos carne, Morales indicó: "Sí, hoy la pérdida de salario, de poder de compra y adquisitivo no ayuda a que estemos en los consumos más bajos históricos en 42, 45 kilos per cápita por año, donde teníamos setenta y pico".

Por lo tanto, "tenemos caída en el consumo, pero por un tema macroeconómico, la inflación golpea mucho el bolsillo del asalariado, la carne es un producto que tracciona con mucha dinámica día a día, que le rinde a los argentinos y en este contexto de hoy, cuesta mucho sostener los kilos de años anteriores, pero hay un tema macro, no es que falta oferta".

“La carne tiene un valor muy bajo en relación con los otros productos sustitutos, pero es parte de lo que hoy vive la Argentina en todos los sectores", por lo tanto, "hay que ajustar estas cosas, la inflación que vamos a llegar a un 100% anual no acompaña tampoco el valor de la carne, por esos la carne tendría que valer y acompañar a la inflación",

Está atrasada porque en valores, "en lo que vale la hacienda en pie, hoy la invernada, que es la reposición de un ternero en feedlot está mucha más alta de lo que vale la hacienda gorda, pero hoy estará atrasada entre un 20 y 30%".

Si bien más allá de la inflación, en octubre y noviembre, el precio de la carne va a aumentar, ya que si hoy buscamos lo que vale un ternero para reponer en un feedlot, encerrar y dar de comer, tiene valores muy altos, se está pagando $400, 420 el kilo vivo más la comida, más costos fijos de encierre, entonces vamos a tener una hacienda gorda de acá a tres meses con esos valores".

Con respecto a la recomendación de un economista de comprar productos que estén atados al dólar, y entre esos estaría el precio de la carne porque en octubre se vendría un fuerte aumento, ante esto dijo: "Totalmente de acuerdo con el economista, más allá de que nos afecta como matarifes porque queremos vender y todo aumento de carne repercute en el mostrador, automáticamente se retrae, eso quiere decir que el aumento de la carne en una situación como está la Argentina frena las ventas".

Ante la consulta de que se encuentra el precio por debajo de entre el 20 y 30%, cuál es el margen de ganancia para poder sostenerse, Morales expresó: "Hoy el matarife trabaja con una rentabilidad mínima porque si aumenta la carne no vende, entonces, el que fija el precio de la carne es la gente, la que dice puedo pagar mil, $1.200 el kilo de carne. Cuando la carne aumenta más la gente se retire, pero no porque no quiera comer, porque no la puede pagar, entonces, el que fija el eslabón para atrás en el negocio, es el consumidor final".