El premio Nobel de Economía Paul Krugman habló sobre Argentina y explicó que el país debería atarse al euro y no al dólar. “La Argentina comercia casi el doble con la Unión Europea que con Estados Unidos. En todo caso, deberían adoptar el euro”, comentó en un post publicado en Twitter.

El economista realizó ese posteo citando al experto Brad Setser, quien remarcó que “si Estados Unidos y Canadá no son un área monetaria óptima, entonces no hay forma de que América del Norte y del Sur sean un área monetaria óptima”.

“Las exportaciones sudamericanas no están ligadas al ciclo de Estados Unidos, sino al ciclo de productos básicos chino/global (Chile: cobre, Perú similar, pero más oro, Brasil: hierro y soja; Colombia, Ecuador y Venezuela: petróleo); el dólar no es una divisa de materias primas”, agregó Setser.

Tomando como referencia junio de 2023, un total de 10,1% de las exportaciones argentinas van a la Unión Europea, mientras que los ingresos desde esa región representan el 14,6% de las importaciones. Cancillería expresó que “durante el primer semestre de 2023, el total exportado por el país ascendió a USD 33.509 millones. Los principales mercados de exportación fueron: Brasil (17,1%); China (8,1%); Estados Unidos (7,9%); Chile (7,2%); e India (4,7%)”.

“Las importaciones totalizaron USD 37.897 millones en los primeros seis meses del año y registraron una caída interanual de 8,5%, debido, principalmente, a menores precios y cantidades importadas de Combustibles y lubricantes y de Bienes de Capital. Por el contrario, aumentaron las importaciones de Piezas y accesorios de bienes de capital, tanto por mayores cantidades como por incremento de precios; y de vehículos, por una suba en los precios que más que compensó la caída en las cantidades importadas”, agregaron.

Respecto a las importaciones, los principales orígenes fueron Brasil con el 25,3%; China con el 17,5%; Estados Unidos con el 11,8%; Paraguay con el 5,8% y Alemania (3,8%).

Paul Krugman

No es la primera vez que Krugman pone los ojos en Argentina. En enero de 2023 criticó la idea de una moneda bilateral entre el país y Brasil. “Con todo lo demás que está pasando, no he comentado sobre la propuesta de unión monetaria entre Argentina y Brasil. Pero es una buena oportunidad para aplicar la teoría de las áreas monetarias óptimas, lo que nos dice que es una idea terrible”, expresó en aquel momento.

“Una moneda compartida puede tener sentido entre economías que son los principales socios comerciales de los demás y son lo suficientemente similares como para no enfrentar grandes shocks asimétricos”, agregó.

“La Argentina envía más a Brasil, porque la economía de Brasil es más grande, pero aun así solo el 15%. Y la estructura de las exportaciones de los dos países es muy diferente”, consideró el economista.

“Las exportaciones argentinas son básicamente todas agrícolas; más de la mitad de las brasileñas son manufacturas o combustibles. Entonces, es probable que los shocks en la economía mundial causen grandes cambios en el tipo de cambio real de equilibrio”, argumentó Krugman, quien luego concluyó: “No sé a quién se le ocurrió esta idea, pero seguramente no fue alguien que supiera algo de economía monetaria internacional”