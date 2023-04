Otra vez rumores emanados de la Casa Rosada ponen a la economía en vilo

Ya habían sido motivo de recriminaciones y pases de factura primero de la vice Cristina Kirchner y luego del ministro Sergio Massa. La “debilidad” de algunos colaboradores muy cercanos de Alberto Fernández de filtrar medidas por tomar o en análisis a numerosos periodistas, algunos abiertamente opositores al Gobierno nacional, ya venían complicando una situación muy delicada.

Incluso algunos apuntan al mismo presidente como adepto al “off” para lograr sus intrascendentes 'victorias internas'. En más de una ocasión el mismo presidente se ha ufanado diciendo que su celular “lo tiene todo el mundo”.

En la jornada de este martes, el dólar ilegal fue el vehículo por el cual se canalizaron los temores a un cambio profundo de rumbo –una devaluación brusca del peso- algo que Massa ha venido esquivando desde que asumió a mediados del año pasado.

El peso argentino se devalúa mensualmente de manera gradual acompañando la inflación. Esto ya de por sí es un dolor de cabeza para la población con ingresos más o menos fijos en pesos, la abrumadora mayoría. Si hubiera una devaluación brusca, los sueldos se licuarían aún más y los precios acompañarían a la alza. No es tan difícil de entender.

Aracre, el ahora ex jefe de asesores de Alberto, salió de una reunión con el presidente convencido de que sus propuestas económicas (con una devaluación brusca incluida), habían recibido el visto bueno y que era posible reemplazar a Massa. Esto llegó a algunos medios, tanto del dispositivo opositor como de los más amigables con el Frente de Todos, muy pocos por cierto.

En el Sur de país, mientras tanto, en el Foro Llao Llao, los empresarios más importantes del país escuchaban las propuestas opositoras para la economía del país en caso de llegar a la Casa Rosada en diciembre próximo. Todas repitieron “la salida del cepo” como un mantra. Eso, traducido, es una devaluación muy fuerte de un día para el otro, como pasó en diciembre del 2015 con Mauricio Macri: el dólar pasó de 9 a 14 pesos en un suspiro.

Los más “moderados” hablan de una salida escalonada, como Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Igual, la devaluación brusca es, dicen, inevitable.

Entre las zancadillas autoinflingidas del albertismo, que parece no entender la delicada situación en la que está la economía, y las propuestas de la oposición, desde las más “moderadas” hasta las descabelladas respecto a la salida del cepo “de un plumazo” a la catastrófica dolarización, crearon el caldo que terminó (¿terminó?) con el dólar ilegal en 418 pesos.

Si este mercado marginal que se mueve con “apenas” 60 millones de dólares por día no afectara la vida de millones, no repercutiera en precios ni en meterle incertidumbre a una situación de por sí incierta, las cavilaciones podrían ser infinitas. Pero el nivel de irresponsabilidad parece no tener fin.