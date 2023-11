Mientras negocia subas de naftas, Massa congeló el impuesto a los combustibles

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el congelamiento del Impuesto a los Combustibles (ILC) y sostuvo que hará "lo que sea necesario para cuidar el bolsillo de los argentinos".

Además, acusó a las petroleras por especular en medio de las elecciones y por la venta de petróleo al exterior.

"Hemos publicado el decreto que establece el congelamiento del ICL. Un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Es decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos, a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido", marcó, y añadió: “Escuchamos pedidos de aumentos, muy por encima de la realidad que un sector -de los grandes ganadores de la economía argentina- necesitaba a los efectos de seguir invirtiendo”.

“Batimos récord de producción y hemos aumentado un 50 por ciento de la inversión en Vaca Muerta", afirmó Massa en un mensaje emitido por YouTube a las 8. El ministro contrastó la situación actual de faltante de combustible en las estaciones de servicio con el aumento récord de la producción y exportación.

Este 31 de octubre terminó el congelamiento acordado luego de las PASO, por lo que se comenzaron a acomodar los precios en los surtidores, mientras muy lentamente se restablece el abastecimiento que se vio afectado en los últimos días "por maniobras especulativas", según el mismo Massa.

El ministro de Economía manifestó además que el Gobierno defenderá "un precio de la nafta competitivo", más allá de la intención de las petroleras de exportar al precio internacional del petróleo, y criticó, en ese sentido, a quienes desde la oposición piden liberar precios.



"Escuché a otros candidatos que plantearon liberar precios. Yo quiero contarles que es la diferencia entre que valga la nafta $350 y $800. Vamos a defender el bolsillo de los argentinos", manifestó Massa en un mensaje grabado.



Massa aseguró que con "la garantía de abastecimiento que plantearon las petroleras, la situación crítica se ha superado" tras varios días de escasez de combustible en estaciones de servicio.



También advirtió que no se permitirá que "sobre la base de incrementar un poco más sus ganancias exportando, terminen perjudicando a los argentinos", y remarcó: "Ni especulación por elecciones, ni especulación por vencimientos de congelamiento de precios, ni instalación en los medios de comunicación de aumentos del 40%, 20% o 10%".