"Los precios de la carne se van a mantener en los valores actuales"

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) habilitó los procedimientos para permitir la exportación de cortes de carne bovina en fresco, enfriados o bien congelados luego del fin de las regulaciones que había establecido el gobierno de Alberto Fernández que prohibía los embarques de asado, vacío, falda, matambre, tapa de asado, nalga y paleta.

Ante este nuevo escenario, la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina se mostró en Ciudadano News satisfecho con el cambio.

“Lo que necesita la ganadería argentina es lo que está haciendo el Gobierno y es no intervenir en el mercado, pero después hay otras como el aumento de retenciones que no son precisamente una buena noticia para el sector”, opinó en el programa Metaverso Miguel Schiariti, presidente de la cámara.

- ¿Cómo está el consumo de carne con los precios actuales?

-Hasta octubre del año pasado, el consumo había aumentado 3 kilos por habitante y por año, porque los precios no se habían movido prácticamente a lo largo de todo el año, con inflaciones del 8%, 9%, la carne aumentaba 1.5%, 2%, que no tenían que ver con aumento de precios del ganado sino con costos indirectos que tiene la producción y elaboración de carne, como el combustible, energía, salarios, alquileres, y entonces, en ese momento la carne se mantenía a precios prácticamente constantes frente al cerdo y al pollo.

- ¿Cómo está la exportación de carne?

-La exportación de carne se está manejando dentro de parámetros medianamente normales, entre el 18% y 20% del total de producción, que es lo que históricamente hemos hecho. Argentina tiene dos mercados, uno interno que consume una carne particular y que es diferente respecto a lo que se consume en otros países, un novillito de 350 a 400 kilos vivos y un mercado de exportación que se divide en dos, la vaca china, donde exportamos el 80% del total de las exportaciones con vacas fundidas, antes esas vacas se llamaban vaca conserva, que hoy tiene el destino de China porque tiene mejores valores en China que en otros mercados. Después tenemos otro mercado de mejor precio que es el mercado de la Unión Europea, Estados Unidos e Israel donde se exportan animales de entre 470 y 550 kilos que en Argentina no tienen buena aceptación porque los argentinos nos acostumbramos a comer carne chica y de grasa blanca y la exportación no acepta que los animales sean alimentados con granos, deben ser alimentados exclusivamente a pasto y eso genera una grasa nacarada, amarillita y la gente cree que eso es vaca vieja, cosa que no es así, pero son las convicciones que tiene la generalidad del consumidor y que hace que esa carne no sea muy requerida por el consumidor local.

- Qué se puede decir respecto a los precios de los cortes de carne en el mercado interno, estamos con precios estables, faltan aumentos, ¿qué se prevé?

-Hay distintas posturas, hasta marzo no va a ocurrir ninguna modificación importante de precios, se van a mantener en los valores actuales, dependiendo del poder adquisitivo, que creo se irá deteriorando, hasta es posible que se sostengan los precios o caigan un poco, pero hay que ver en marzo cuando empiecen las pariciones del año, cuando tengamos certezas de qué cantidad de carne va a poder producir la Argentina ahí veremos si los precios pueden aumentar o no, los análisis preliminares nos dicen que a partir del tacto, que es determinar si una vaca está preñada o no, producto de la sequía estimamos habrá entre 1,2 y 1,5 millones de ternos menos, casi el 10% menos de ternero que el año pasado. Recién dentro de 10 o 15 días sabremos cuál es el stock de vacas y a partir de ahí poder hacer un análisis del futuro cercano de nuestras carnes.

- ¿Para un argentino de ingreso medio, comer filete será casi imposible?

-Para ese ciudadano comer va a ser un lujo, porque van a aumentar todos los precios. Han aumentado todos los precios de los alimentos y la carne es uno de ellos y hasta ahora tuvo un aumento desmedido a mitad de diciembre y rápidamente se acomodó a la realidad de mercado, de eso bajaron 30% 35% los precios en la carnicería.

- ¿Qué balance se puede hacer de estos cortes que se lanzaron durante la semana de las fiestas a precios más accesibles?

-Es una campaña que se hizo exclusivamente de manera voluntaria por parte de algunas de las cadenas de supermercados y del sector exportador como manera de tener una buena predisposición frente a un gobierno que está haciendo lo que decía que iba a hacer y es eliminar las restricciones a las exportaciones. El sector exportador creyó que era conveniente colaborar políticamente con el gobierno y es por esto que hizo esa promoción, que tuvo más que nada un efecto publicitario porque el aporte que puede hacer no alcanza al 5% del consumo de carne en Argentina.

- Entonces, ¿ve con muy buenos ojos la política de apertura de este gobierno, salvo el tema del aumento de retenciones?

Sin dudas. Un ejemplo: en 2015, cuando Cristina dejó el gobierno, la Argentina producía 2,7 millones de toneladas de carne y exportaba 180 mil toneladas, en el 2019 cuando se fue Macri, que no hizo nada por la ganadería, excepto no intervenir, la Argentina produjo 3,2 millones de toneladas de carne, casi el 20% más y exportó 900 mil, esto es dejar trabajar a un sector sin ponerle la pata encima.