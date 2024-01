Los desafíos económicos que deberá enfrentar Javier Milei en los próximos meses

Comenzó el 2024 y hay mucha expectativa sobre cuál será el futuro económico del país en el mediano y corto plazo.

“Siempre supimos que normalizar la economía sería un ejercicio de dolor. Las primeras retracciones son peores que lo que viene, porque uno lo primero que ve son los aumentos, y decís 'a mí no me van a subir los ingresos en proporción', pero uno tiende a asumir que sus ingresos están mucho más abajo y creo que a la larga no van a ir tanto más abajo, lo que va a doler va a doler, si no sería mentirnos a nosotros mismos”, afirmó Andrés Borenstein, economista jefe de Econviews en el programa, Metaverso de Ciudadano News.

- ¿Tienen alguna medición de lo que será diciembre?

-En términos de inflación, creemos que rondó el 25%, tuvimos algún amague donde algunos precios empezaron a bajar, pero después del 27, 28 volvimos a ver subas importantes, así que, nuestro número es 25%, pero puede ser un par de puntos más, es más probable que sea 27% que 23%.

- ¿Cuál fue el rubro que más subió?

-Sin dudas estará en alimentos porque el caso de los alimentos están enraizados al oficial, al revés de algunas cosas que tenían una especie de mix entre el oficial y el paralelo, en general los alimentos se exportan e importan al oficial, alimentos o insumos para producir alimentos, entonces, es donde vimos aumentos muy fuertes.

-Este año, el Gobierno tendrá que renegociar un nuevo acuerdo con el FMI, economista indicaron que este año Javier Milei iba a tener reservas en el Central, ¿este escenario se está cumpliendo o no?

-Con el FMI necesitamos un nuevo acuerdo, que vamos a llegar y no será difícil, porque filosóficamente lo que está haciendo Milei va en línea con lo que le gusta al Fondo, habrá discusiones más bien de implementación, pero esta parte está. Reservas seguimos sin tener, este Gobierno heredó menos 11 mil y estaremos hoy en 9 mil, porque se compraron muchas reservas en estas primeras semanas de Gobierno, pero la situación sigue estando en estado crítico. En relación con el vínculo entre reservas y precios, estamos viendo muchos años de inflación reprimida, sumado al plan 'platita' y todo eso, entonces a partir de febrero la inflación va a seguir siendo alta, pero si esto funciona en febrero deberíamos empezar a ver inflaciones más bajas, que igual son un escándalo de altas, pero mucho más baja que diciembre y enero.

-¿Qué pasará con el famoso veranito del dólar?

-Es probable que en algún momento de enero pegue algún tipo de suba, no una mega suba ni corrida, pero si el dólar tarjeta está en 1.300, el dólar blue a 1.025, es una diferencia grande, lo cual debería hacer que la gente que viaje elija llevarse efectivo y eso genera un poco más de compra y en estos días de diciembre la gente necesitó más pesos para pagar aguinaldo, otros para irse con pesos a la costa, otros para comprar regalos o lo que fuere, lo que hace a diciembre diferente es la estacionalidad de las vacaciones, los aguinaldos, los regalos entonces, eso generalmente a partir de la segunda quincena de enero cambia y la gente necesita menos pesos en febrero, la mayoría de las crisis económicas en Argentina ocurren en febrero, porque en febrero los argentinos necesitamos menos pesos y ahí salta el dólar. No digo que habrá una crisis o corrida, pero es más probable que esta calma que viene teniendo el dólar se mueva un poquito más a partir de la segunda mitad de enero y febrero.